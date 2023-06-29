Россия имеет мотивацию и средства для совершения теракта на Запорожской АЭС – Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна-агрессора Россия сегодня имеет и мотивацию, и средства для того, чтобы совершить инцидент на временно захваченной ее войсками Запорожской АЭС. Этому государству не место в цивилизованном мире.

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Об этом министр сказал на Конференции Председательства ОБСЕ по вопросам безопасности в среду, 28 июня, передает пресс-служба украинского ведомства. Оккупация и риск совершения Москвой теракта на крупнейшей в Европе АЭС ставит под угрозу все пространство ОБСЕ.

"Не знаю, что еще должно произойти, чтобы государства-участники ОБСЕ признали очевидное: России не место за этим столом", – подчеркнул он.

Кулеба напомнил, что оккупационные войска РФ превратили ЗАЭС в военную базу и используют ее в качестве инструмента ядерного шантажа. Не смотря на выдумки российской пропаганды, весь мир должен понимать, что только у России сейчас есть средства и мотивация для такого теракта.

"Что бы ни говорила российская пропаганда, именно Россия, и только у России есть сегодня мотивация и средства для того, чтобы совершить инцидент на ЗАЭС", – сказал министр.

Накануне нардепы подписали обращение к МАГАТЭ, ОБСЕ, ООН и Европейскому союзу в условиях угрозы подрыва Запорожской АЭС, которая уже больше года находится под контролем России.

Политики руководствовались тем, что последствия, вызванные очередным терактом захватчиков, затронут не только территорию нашего государства, но выйдут далеко за его пределы.

22 июня президент Зеленский обратился к миру со срочным посланием, что Россия готовит теракт на ЗАЭС, причем у нее все для этого готово.

Глава ГУР Кирилл Буданов накануне заявил, что в районе четырех из шести энергоблоков ЗАЭС оккупанты разместили технику, начиненную взрывчаткой. Он сказал, что Россия полностью завершила разработку плана теракта на станции и уже его согласовала.

Как сообщал OBOZREVATEL, если Россия совершит теракт на временно оккупированной Запорожской АЭС, то эта катастрофа коснется жителей сразу нескольких регионов. Для них Украина уже подготовила план эвакуации.

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