Россия импортирует западные технологии для оружия через другие страны: в NYT назвали государства, вовлеченные в схему

Западные санкции существенно ударили по возможностям оборонно-промышленного комплекса страны-агрессора России. Оккупантам стало сложнее производить высокоточное оружие из-за дефицита микросхем, но тем не менее, РФ все еще получает доступ ко многим электронным компонентам.

Видео дня

Обходить санкции Кремлю помогают ряд стран, включая Китай, Армению и Казахстан. Об этом говорится в расследовании The New York Times.

Официальные лица США утверждают, что жесткие ограничительные меры, которые они ввели в партнерстве с правительствами 38 других стран, нанесли серьезный ущерб военному потенциалу РФ. Также санкции привели к увеличению расходов России на закупку необходимых ей электронных компонентов.

По словам куратора экспортного контроля США в Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли Алана Эстевеса, санкции очень эффективно препятствуют способности России поддерживать и восстанавливать вооруженные силы. При этом он отметил, что страна-агрессор адаптируется к новым ограничениям, а США в свою очередь адаптирует санкции, чтобы не позволять РФ их обходить.

Несмотря на то, что прямые продажи микросхем в Россию из США и их союзников упали до нуля, РФ все еще имеет возможность получать необходимые компоненты с помощью других стран. Однако эти электронные составляющие имеют низкое качество, что делает оружие РФ менее точным и надежным.

Сразу же после введения санкций в начале войны Россия увеличила импорт из Китая и, вероятно, закупала у Пекина электронные компоненты. Примечательно, что еще за год до нападения РФ на Украину компании отгрузили клиентам по всему миру 1,15 трлн чипов, пополнив огромные мировые запасы. Китай, не входящий в санкционный режим, закупал все более сложные чипы.

Официальные лица в ЕС и США обеспокоены тем, что РФ получает американские и европейские товары, перенаправляя их через Армению, Казахстан и другие страны Центральной Азии. В одном документе, отмеченном печатью Бюро промышленности и безопасности США, говорится, что в 2022 году Армения импортировала на 515% больше микросхем и процессоров из США и на 212% больше из Европейского Союза, чем в 2021 году.

В другом документе Бюро промышленности и безопасности определило восемь категорий микросхем и компонентов, считающихся критически важными для разработки российского оружия, в том числе так называемую программируемую вентильную решетку, которая была обнаружена в одной из моделей российской крылатой ракеты Х-101.

Помощник секретаря по контролю за экспортом в Бюро промышленности и безопасности США Мэтью С. Аксельрод отметил, что санкции значительно снизили закупку Россией электронных компонентов. Но некоторые страны мира используют введенные против РФ ограничения для собственной выгоды и продают агрессору необходимые микросхемы.

Ранее сообщалось, что Россия вопреки западных санкциям находит способ покупать технологии, необходимые для ведения войны против Украины. Микросхемы и различные полупроводники, произведенные в странах Евросоюза и других союзных странах, поставляются в РФ через третьи страны, такие как Турция, ОАЭ и Казахстан.

Напомним, российская оккупационная армия использует в своем "высокоточном" оружии, которым бомбит города Украины, низкотехнологичные компоненты. Это свидетельствует о зависимости страны-агрессора от очень специфических импортных технологий.

К слову, страны Запада требуют от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) прекратить поставлять критически важные товары в страну-террористку Россию. Они могут помочь военной машине агрессора в войне против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство финансов США впервые обнародовало официальное предупреждение об обходе американскими компаниями потолка цен на российскую нефть. Так, некоторые фирмы могут нарушать санкции, предоставляя услуги для экспорта российской нефти из дальневосточных портов РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!