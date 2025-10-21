Россия коварно ударила по Новгород-Северскому: четверо погибших, среди пострадавших – девочка. Фото
Во вторник, 21 октября российские террористы нанесли массированный удар по Новгород-Северскому Черниговской области. Город атаковали около 20 "шахедов". Предварительно известно о четырех погибших и семи раненых, среди которых – 10-летняя девочка.
Об этом сообщил председатель ОВА Вячеслав Чаус. Он отметил, что все погибшие – гражданские люди.
"В городе много разрушений", – сообщил Чаус, но не уточнил деталей.
По информации главы ОГА, россияне убили в Новгород-Северском двух украинских женщин и двух мужчин.
По предварительным данным, в результате вражеской атаки семь человек получили ранения. Речь идет о тех, кто уже обратился к врачам за медицинской помощью.
Среди раненых ребенок – девочка 10 лет. Ее транспортировали в детскую областную больницу.
"Один раненый в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести", – сообщил Чаус.
Как сообщал OBOZ.UA, российские террористические войска в ночь на 21 октября атаковали беспилотниками энергетическую инфраструктуру Черниговской области, было попадание в один из объектов энергосистемы, также поражен объект теплоснабжения.
Российский удар вызвал блэкаут в Чернигове, в городе нет воды. Также из-за вражеской атаки без света остались север Черниговщины и часть Славутича.
