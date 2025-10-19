Россия массированно атаковала шахту на Днепропетровщине: под землей находились 192 работника

Российские военные преступники ударили по шахте ДТЭК в Днепропетровской области. В момент обстрела под землей находились 192 работника.

Об этом инциденте вечером в воскресенье, 19 октября, проинформировала пресс-служба ДТЭК. Сообщение опубликовано в Telegram-канале.

Что известно о террористическом ударе врага

По состоянию на 20:00 эвакуация людей на поверхность продолжалась. Данных о раненых не было.

Около 21:50 стало известно, что всех шахтеров удалось поднять на поверхность. "Никто из коллег не пострадал", – сообщили в ДТЭК.

"Накануне старта отопительного сезона враг снова ударил по украинской энергетике... Это уже четвертая масштабная атака врага на угольные предприятия ДТЭК за последние два месяца", – заявили представители компании.

Предварительно, для обстрела шахты противник применил дроны-камикадзе типа "Шахед".

Как ранее писал OBOZ.UA, в ночь на 19 октября российская оккупационная армия также терроризировала жителей Днепропетровской области. Враг ударил по многоэтажкам и частным жилым домам, в результате чего пострадали по меньшей мере 10 человек.

