Оккупанты атаковали БПЛА жилые дома на Днепропетровщине: пострадали 10 человек. Фото

Ночью 19 октября российская оккупационная армия продолжила терроризировать жителей Днепропетровской области. Враг ударил по многоэтажкам и частным жилым домам.

Вследствие обстрелов пострадали 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Последствия российского террора

По информации ведомства, ночью россияне атаковали дронами город Шахтерск Синельниковского района. В результате ударов были повреждены три жилых пятиэтажки. Возникли пожары в восьми квартирах, общей площадью более 350 кв. метров. Также огонь уничтожил легковые автомобили.

Около 50 человек спасатели вывели на безопасное расстояние. На месте происшествия развернули палатку психологической помощи. Психологи ГСЧС оказывают поддержку местным жителям.

В областной военной администрации уточнили, что одна из пострадавших женщин находится в тяжелом состоянии. Также в ОВА отметили, что в Шахтерске были повреждены сразу три многоэтажки.

В Межевской громаде повреждены частные дома, а в Николаевской громаде враг ударил по объекту инфраструктуры.

Никопольским район российские войска терроризировали из артиллерии, а также применили дроны. В результате обстрелов повреждено жилье местных, два автомобиля и линия электропередач.

Напомним, войска государства-агрессора вечером 18 октября атаковали Лозовую Харьковской области корректируемой авиационной бомбой. В результате вражеского удара произошел пожар в жилом доме, по меньшей мере шесть человек пострадали.

Ранее сообщалось, что россияне изменили тактику ударов по энергетике Украины. Сейчас они направляют значительное количество "Шахедов" в одну точку, а не "распыляют" их для атак на несколько целей.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 октября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 62 средства воздушного нападения, две трети из них – "Шахеды". Силы ПВО обезвредили 40 целей. Зафиксированы попадания в ряде локаций.

