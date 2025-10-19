Ночью Россия снова атаковала Украину: защитники неба нейтрализовали 40 из 62 дронов

В ночь на 19 октября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 62 средства воздушного нападения, две трети из них – "Шахеды". Силы ПВО обезвредили 40 целей.

Зафиксированы попадания в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Запускать по Украине ударные дроны россияне начали около 19:00 18 октября.

С тех пор и в течение ночи войска РФ атаковали 62 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений российских городов Миллерово, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск.

Среди запущенных оккупантами дронов было около 40 "Шахедов"

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 40 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в Воздушных силах.

Как писал OBOZ.UA, накануне войска РФ снова атаковали Запорожье и область. В результате атаки есть раненые, повреждены учебное заведение и детсад.

Также стало известно, что оккупанты впервые ударили КАБом по Лозовой. Пострадали шестеро гражданских, повреждены дома.

Кроме того, сообщалось, что россияне изменили тактику ударов по энергетике Украины. Сейчас они направляют значительное количество "Шахедов" в одну точку, а не "распыляют" их для атак на несколько целей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!