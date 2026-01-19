Будет отвечать за систему малой ПВО: Зеленский согласовал кандидатуру нового заместителя командующего Воздушных сил

В понедельник, 19 января президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Украины Михаилом Федоровым. Они согласовали кандидатуру нового заместителя командующего Воздушных сил ВСУ, который будет отвечать за систему малой ПВО.

Об этом глава государства сообщил в Telegram. Перед ним стоит задачаэффективно трансформировать использование перехватчиков и работу мобильных огневых групп.

"Продолжается аудит поставок оружия и необходимого оборудования в войска. Должно быть гарантированное количество дронов для каждой боевой бригады. Продолжаем развитие системы технологического контроля за полем боя и реальным уничтожением оккупанта. Задача – запуск инструментов для максимально оперативного анализа каждого удара врага, каждой нашей боевой операции", – написал Зеленский.

Михаил Федоров – последняя информация

Напомним, 14 января Рада проголосовала за назначение нового министра обороны, и им стал Михаил Федоров. Его кандидатуру поддержали 277 народных избранников, еще 9 нардепов воздержались, 32 не голосовали.

14 января Зеленский провел совещание с новым главой военного ведомства и поставил задачу усилить защиту украинского неба, существенно усилить технологическую составляющую во взаимодействии с военными для сдерживания наступления армии РФ, а также решить вопрос с обеспечением фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минобороны Украины полностью автоматизировали процесс распределения дронов между воинскими частями украинских защитников. Благодаря этому весь путь дрона от поступления на склад до получения подразделением сократился в 2-3 раза.

