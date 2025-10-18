Войска РФ ночью трижды ударили по Запорожью: сгорело авто, повреждено учебное заведение. Видео

В ночь на 18 октября российские войска атаковали дронами Запорожье. По облцентру оккупанты нанесли три удара.

В результате атаки вспыхнули пожары, разбито одно из учебных заведений. Об этом заявил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Россия ударила по Запорожью

По словам Федорова, город российские войска минувшей ночью атаковали трижды.

"Три удара нанесли россияне ночью по Запорожью. Произошло несколько пожаров. Сгорела машина. Разбито одно из учебных заведений, повреждено дорожное полотно. К счастью, люди не пострадали", – отметил он.

Федоров также показал видео с последствиями вражеских атак.

В ГСЧС около 9 часов утра отчитались о ликвидации пожаров, вызванных ударами российских дронов.

"Горело одно из помещений учебных заведений, автомобиль "Газель" и деревья вдоль проезжей части. Чрезвычайники ликвидировали все очаги возгораний. Провели разбор и проливку конструкций. Жертв и пострадавших нет. На местах работали все экстренные службы города", – поделились в ГСЧС актуальной на момент публикации сообщения информацией о последствиях вражеского террора.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия ночью атаковала Украину тремя ракетами и 164-мя дронами.

В Воздушных силах рассказали, что сбить или обезвредить удалось 136 целей. Еще 27 ударных БпЛА долетели на 12 локациях, а в четырех местах беды натворили обломки сбитых дронов.

