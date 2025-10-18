Россия ночью атаковала Украину тремя ракетами и 164-мя дронами: в Воздушных силах рассказали, сколько целей сбили

В ночь на 18 октября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 167 средств воздушного нападения, сотня из них – "Шахеды". Силы ПВО обезвредили 136 целей.

Зафиксированы попадания в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Очередную ночь воздушного террора россияне начали около 19:00 накануне.

В общем оккупанты запустили из Курской области три зенитные управляемые ракеты С-300, а также атаковали 164 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по направлениям: Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ).

Среди запущенных беспилотников насчитывалось около сотни "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 136 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", – обратились около 9 утра к украинцам в Воздушных силах.

Что известно о последствиях

Силы ПВО работали ночью, в частности, на Полтавщине.

"В результате падения беспилотника в Полтавском районе было повреждено складское помещение одного из гражданских предприятий. Вспыхнул пожар, который был ликвидирован подразделениями ГСЧС. К счастью, обошлось без пострадавших", – рассказал утром руководитель Полтавской ОВА Владимир Когут.

По данным ГСЧС, под вражескими ударами оказался склад готовой продукции одного из предприятий Полтавы.

"Огонь охватил около 1500 кв м помещения. Спасатели ликвидировали возгорание. Информации о пострадавших не поступало. К тушению привлекались 63 спасателя и 15 единиц техники ГСЧС", – рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Над Днепропетровщиной в течение ночи удалось сбить 11 вражеских дронов. Под ударами российских беспилотников находились Петропавловская и Покровская громады Синельниковского района.

"Возникли пожары. Повреждены медучреждение, авто. Изуродованы ферма и теплица", – рассказал о последствиях и.о. начальника Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

Никополь и Покровскую громаду Никопольского района агрессор атаковал FPV-дронами и обстреливал из РСЗО "Град". Люди уцелели.

Под ударами россиян ночью оказалось и Запорожье. В результате дроновой атаки в облцентре вспыхнуло одно из учебных заведений, горел также автомобиль и деревья вдоль дороги. Все возгорания были ликвидированы, отчитались утром в ГСЧС, спасатели также разобрали и осуществили проливку конструкций. Информация о пострадавших не поступала.

А в Краматорске, что в Донецкой области, россияне около 00:20 ударили по складским помещениям в одном из микрорайонов. Туда оккупанты, по словам городского головы Александра Гончаренко, направили три беспилотника.

"Информация о пострадавших не поступала, устанавливаем окончательные последствия вражеского обстрела", – написал он в 09:14 на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZ.UA, после встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может противостоять баллистическим ударам России собственными ПВО. Он отметил, что нужно "давление на Россию", и уточнил, что оружие – это также давление.

