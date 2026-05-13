Россия массированно атаковала Украину дронами: силы ПВО обезвредили 710 из 753 целей

В течение десяти с половиной часов дроновой атаки 13 мая (с 08:00 до 18:30) войска государства-агрессора РФ запустили по Украине 753 ударных БПЛА. Если добавить к ним беспилотники, примененные в ночь на среду, общее количество достигнет 892.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВС Украины. Отметим: статистика актуальна на 18:30 и, очевидно, будет увеличиваться, поскольку противник продолжает попытки ударить по нашей стране.

Сколько вражеских беспилотников удалось обезвредить

Оккупанты с 08:00 до 18:30 запускали БпЛА типа "Шахед" (в том числе реактивные), "Гербера", "Италмас", дроны-имитаторы типа "Пародия".

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 710 беспилотников почти во всех регионах страны. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"Основное направление удара – западные регионы страны! Особенность атаки – противник в очередной раз использовал территорию Беларуси и Молдовы для пролета ударных БпЛА в сторону Украины", – заявили в Воздушных силах.

Зафиксировано попадание 27 ударных беспилотников, а также падение сбитых (обломки) на 26 локациях.

Военные добавили, что атака продолжалась, по состоянию на 18:30 несколько вражеских целей все еще наблюдались в нашем воздушном пространстве. Гражданских призвали не игнорировать тревогу и соблюдать правила безопасности.

Как ранее писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что одна из самых длинных массированных атак России против Украины состоялась именно в то время, когда президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Китай. По словам главы государства, РФ пытается повлиять на международный политический фон и привлечь внимание к своим действиям через удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!