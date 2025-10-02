УкраїнськаУКР
Россия модернизировала ракеты "Искандер-М" и "Кинжал": в FT указали угрозы для Украины

Алексей Лютиков
War
4 минуты
567
Последние российские воздушные атаки по Украине свидетельствуют о том, что Москве удалось модифицировать свои баллистические и аэробаллистические ракеты. Речь идет об "Искандер-М", которые враг запускает с наземных передвижных комплексов и "Кинжалах", запускаемых с истребителей МиГ-31К.

Оккупанты усовершенствовали ракеты, чтобы эффективнее прорывать противоракетную оборону Украины. Об этом говорится в материале Financial Times.

Россия усовершенствует оружие террора

По словам украинских и западных чиновников, бомбардировки в течение лета 2025 года стали ярким примером того, как Россия совершенствует свои ракеты для более эффективного поражения американских батарей Patriot. По их словам, Москва, вероятно, модернизировала свой мобильный комплекс "Искандер-М", который запускает ракеты с дальностью полета до 500 км, а также аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Теперь ракеты следуют по типичной траектории, а затем отклоняются и переходят в крутое пике или выполняют маневры, которые "сбивают с толку и уклоняются" от перехватчиков Patriot. В условиях дефицита средств ПВО модернизация российского ракетного вооружения теперь еще больше угрожает ключевым военным объектам и критически важной инфраструктуре Украины в преддверии зимы.

Уровень перехвата украинских баллистических ракет улучшился летом, достигнув 37% в августе, но резко упал до 6% в сентябре, несмотря на сокращение количества запусков. По словам нынешних и бывших украинских чиновников, этим летом в результате ракетных обстрелов серьёзно пострадали как минимум четыре завода по производству беспилотников в Киеве и его окрестностях. В том числе, согласно публичным сообщениям местных чиновников, 28 августа был нанесён удар по заводу, производящему турецкие беспилотники Bayraktar.

Два официальных лица сообщили, что баллистические ракеты, выпущенные в ходе этой атаки, по всей видимости, были направлены по офису компании, занимающейся разработкой и производством компонентов для беспилотных летательных аппаратов.

Эффективность ЗРК Patriot упала

По словам официальных лиц, модернизация российских баллистических ракет усложнила задачи для зенитных ракетных комплексов Patriot. Этисистемыединственные в арсенале Киева, способные сбивать российские баллистические ракеты. Западный чиновник, ознакомленный с данными о характеристиках Patriot, заявил, что первым признаком модернизации российских ракет стало заметное снижение показателей перехвата.

Эксперты уверены, что у россиян появилась "схема", согласно которой приближающиеся ракеты ведут себя по-разному на "конечной фазе", отклоняясь от ранее установленных настроек поражения. Оценка чиновника подтверждается отчетом, составленным специальным генеральным инспектором Разведывательного управления Министерства обороны США, который охватывает период с 1 апреля по 30 июня.

В докладе говорится, что вооруженные силы Украины испытывали трудности в последовательном использовании систем ПВО Patriot для защиты от баллистических ракет из-за недавних российских тактических усовершенствований. Речь идет, в том числе, о модернизации, позволяющей ракетам менять траекторию и выполнять маневры вместо полета по традиционной баллистической траектории. В отчете Пентагоне упоминается российская атака 28 июня, в ходе которой было выпущено семь баллистических ракет, из которых Украина сбила только одну.

Украина подтверждает модернизацию российских ракет

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил Financial Times, что россияне продолжают существенно совершенствовать технологии своих "Искандеров" и других ракет. Дипломат подчеркнул необходимость для партнёров Киева перекрыть потоки западных комплектующих в Россию, в том числе через Китай.

Аналитики полагают, что повышение эффективности российских ракет, вероятно, обусловлено корректировкой программного обеспечения. Исследователь ракет из Университета Осло Фабиан Хоффман отметил, что производители регулярно извлекают данные о перехвате для повышения эффективности. По его словам, Россия, по всей видимости, делает то же самое.

Эксперт отметил, что "Искандер-М" может довольно агрессивно маневрировать на конечном этапе полёта. Вместо дорогостоящих изменений в оборудовании, доработка систем наведения может заставить ракету выполнить быстрый манёвр непосредственно перед попаданием в цель, а затем круто спикировать, что усложнит слежение и полёт ракеты-перехватчика Patriot.

По его словам, и Украина, и Россия "играют в игру на адаптацию" в вопросах разработки оружия. Но одновременно ведётся игра, направленная на уничтожение систем вооружения друг друга.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 года украинские силы противовоздушной обороны сбили более 10 тысяч воздушных целей армии РФ. Больше всего было уничтожено дронов, в частности разведывательных и ударных, а также немало ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 октября около 16:00 российская армия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Черниговщины и Киевщины. В результате обстрелов были поражены важные объекты, что привело к масштабной аварии в сети и отключению электроснабжения для 307 тыс. потребителей в нескольких районах области.

