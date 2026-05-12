Россия модернизирует стратегические бомбардировщики Ту-160М, но есть 'нюанс': всплыли подробности

Россия продолжает модернизацию стратегических бомбардировщиков Ту-160, однако реальные темпы обновления флота и его боевые возможности вызывают вопросы. Несмотря на громкие заявления Кремля об усилении авиационной составляющей, значительная часть самолетов остается вне боевого применения.

Аналитики обращают внимание на разрыв между официальной риторикой и фактическим положением дел. Об этом пишет портал defence-blog.

Модернизация Ту-160М продолжается годами

Российский военный блогер Илья Туманов обнародовал фото модернизированного бомбардировщика Ту-160 с серийным номером 8-04, известного под названием "Дейнекин". Самолет обновили до стандарта Ту-160М после длительного процесса модернизации.

Еще в 2020 году этот борт фиксировали на Казанском авиастроительном предприятии во время ремонта. Таким образом, полный цикл обновления занял около пяти лет, что свидетельствует о сложности и медлительности модернизационных работ.

Что известно о возможностях бомбардировщика

Ту-160 является крупнейшим сверхзвуковым стратегическим бомбардировщиком в мире, способным нести ядерное вооружение. Самолет находится на вооружении еще со времен СССР и может использовать крылатые ракеты различных типов для поражения целей на большом расстоянии.

Модернизация до версии Ту-160М предусматривает обновление авионики, систем связи и двигателей, однако базовая конструкция самолета остается неизменной. В то же время версия Ту-160М2 считается новым производством, хотя ее реальные отличия от модернизированных самолетов публично полностью не раскрыты.

По данным аналитического ресурса AviVector, общее количество самолетов Ту-160М в составе Воздушно-космических сил России составляет около 18 единиц. Однако лишь примерно семь из них непосредственно задействованы в боевых задачах против Украины.

Остальные самолеты находятся на разных этапах – от технического обслуживания и модернизации до обучения или строительства. Это означает, что большая часть флота фактически не участвует в боевых действиях.

Основными базами для Ту-160 остаются авиабаза "Энгельс-2" в Саратовской области и база "Украинка" на Дальнем Востоке России. Перед выполнением боевых задач самолеты обычно оснащают ракетами на "Энгельсе-2", после чего они могут менять место базирования.

Такой подход позволяет России рассредоточивать стратегическую авиацию и снижать риски поражения, особенно учитывая атаки украинских беспилотников по авиабазам.

Анализ спутниковых снимков свидетельствует, что на Казанском авиастроительном предприятии одновременно находится от семи до девяти самолетов на разных этапах модернизации или производства. Это составляет значительную часть всего парка Ту-160.

Несмотря на запуск нового производственного цеха, строительство которого продолжалось с 2020 года до начала 2026-го, темпы обновления остаются ниже, чем заявляло российское руководство.

Совокупные данные свидетельствуют, что Россия одновременно пытается использовать имеющиеся самолеты в войне, модернизировать старые и строить новые. Однако реальные возможности программы ограничены как производственными мощностями, так и техническими сложностями.

В результате, несмотря на стратегическое значение Ту-160 для российской авиации, фактическое количество боеспособных самолетов остается относительно небольшим.

Появление модернизированного "Дейнекина" после пятилетнего ремонта может свидетельствовать как о постепенном продвижении программы, так и о ее медленных темпах. Аналитики отмечают, что оценить реальное ускорение модернизации можно будет лишь после появления следующих обновленных самолетов.

