Россия могла получить от КНДР баллистику, которая летит более чем на 1000 км – Defense Express

Страна-агрессор Россия могла получить от Северной Кореи еще одну баллистическую ракету средней дальности – речь идет о Pukguksong-2 ("Полярная заря" или KN-15 по американской системе классификации). Она имеет дальность действия не менее 1200 км.

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Об этом сообщает украинский военный портал Defence Express. Там проанализировали видео с очередным эшелоном вооружения и военной техники из КНДР, который якобы зафиксировали в Тюменской области РФ.

На этих кадрах можно увидеть не менее 10 самоходных 170-мм артиллерийских установок М1989 "Коксан", а также пять единиц вооружения, которое можно идентифицировать как пусковые баллистические ракеты средней дальности Pukguksong-2.

"Конечно, пока нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что именно эта ракета до появления более четких изображений или официальных комментариев. Но, конечно, сохраняется высокая вероятность того, что КНДР и РФ договорились об усилении российских оккупационных войск большим количеством и номенклатурой вооружения", – сказано в сообщении.

Что известно о ракете Pukguksong-2

Как и большинство северокорейских вооружений, эта ракета создавалась в условиях повышенной секретности. Поэтому данные относительно ее тактико-технических характеристик достаточно условны.

Прежде всего, речь идет о дальности этой баллистической ракеты. В открытых источниках можно найти информацию о рабочей дальности Pukguksong-2 до 1200-1300 км, по данным от некоторых источников она составляет от 2000 км, однако показатель более чем в 3000 км, вероятно, уже является выдумками пропаганды КНДР.

По сути Pukguksong-2 является наземным вариантом баллистической ракеты Pukguksong-1, предназначенной для пусков с подлодок. По неофициальным данным, разработка ракеты Pukguksong-2 могла стартовать еще до 2014 года, а сколько всего времени ушло на ее создание, неизвестно.

Pukguksong-2 представляет собой твердотопливную двухступенчатую ракету. Ее габариты составляют ориентировочно 9 м по длине и 1,5 м в диаметре. Что касается пусковой, то с учетом местности КНДР для нее было выбрано гусеничное шасси.

"Если КНДР действительно передала РФ свои баллистические ракеты Pukguksong-2, то непосредственно для Северной Кореи такой шаг может иметь сугубо прагматичную цель проверить эффективность своих ракетных систем непосредственно на поле боя, учитывая, что по состоянию на сегодняшний день специалисты отмечают низкую эффективность другого северокорейского вооружения, а именно KN-23, которые РФ фактически использует как оружие террора", – отметили в Defence Express.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Северной Корее свое сотрудничество со страной-агрессором РФ назвали "очень эффективным". В Пхеньяне добавили, что этот военный альянс сдерживает Соединенные Штаты Америки и их "вассальные силы".

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