Россия могла применить экспериментальный морской дрон для атаки на Одесскую область: в ГУР рассказали подробности

Во время неудачной атаки на город Пивденное Одесской области в начале июня РФ могла использовать всей экспериментальный морской дрон типа "Мурена-300". Он представляет значительную угрозу мирному населению приморских населенных пунктов.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в ответ на запрос "Суспільного", который был подан 2 июля.

Россия могла создать собственные морские дроны

В ГУР с высокой вероятностью допустили, что страна-агрессор РФ могла завершить создание собственных морских дронов – безэкипажных катеров (БЭК).

Российские БЭКи несут потенциальную угрозу для гражданских в приморских регионах Украины.

"Существует высокая вероятность завершения россиянами разработки безэкипажных катеров ударного типа, что в свою очередь будет представлять значительную угрозу гражданскому населению приморских населенных пунктов", – заявили в военной разведке.

Характеристики морского дрона "Мурена-300"

По данным ГУР, БЭК "Мурена-300" имеет следующие тактико-технические характеристики:

– габариты (длина/ширина) – 5,5/1,4 метра;

– водоизмещение – до 1000 тонн;

– материал корпуса – композитный;

– крейсерская скорость – 45 км/час;

– максимальная дальность действия – 500 км;

– каналы связи и навигации – спутниковый канал связи, система инерциальной навигации;

– масса полезной нагрузки – до 500 кг;

– полезная нагрузка – камера с оптическим зумом 40x, инфракрасная камера, тепловизор.

Что предшествовало

Руководитель ГУР Кирилл Буданов 2 июля рассказал, что оккупанты после успехов, которые продемонстрировали украинские морские дроны, также взялись за разработку собственных БЭКов.

По словам Буданова, экспериментальные образцы таких дронов они направили на город Пивденное Одесской области.

Однако "эксперимент" россиян оказался провальным: их морские дроны самоликвидировались еще до достижения территориальных вод Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!