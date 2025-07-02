Россия пыталась атаковать город Пивденное своими надводными дронами: Буданов рассказал, чем все закончилось

Россияне после успехов, которые продемонстрировали украинские морские дроны в российско-украинской войне, также взялись за разработку собственных надводных беспилотников. Экспериментальные образцы таких БпЛА они направили на город Пивденное в Одесской области.

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Однако "эксперимент" завершился полным провалом: надводные российские БпЛА самоликвидировались еще до достижения украинских территориальных вод. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает "Мы Украина".

"Экспериментальные модели результата не показали. Они сдетонировали на подходе к нашим территориальным водам, даже не дойдя до них", – отметил Буданов.

Глава ГУР подчеркнул: украинской военной разведке известно, что атаковать захватчики собирались город Пивденное (до 2024 года – Южное) в Одесской области. Какие именно цели определили для поражения россияне – осталось загадкой.

"По нашей информации, они шли на город Южное и искали там себе цели. А какие именно – мы этого уже, видимо, не узнаем, потому что их, как это часто бывает, постигла неудача", – констатировал Буданов.

Напомним, ранее глава ГУР рассказал, что Россия передала Северной Корее системы ПВО "Панцирь-С1" и технологию "Шахедов". С помощью россиян Пхеньян налаживает соответствующее производство. Учитывая то, что войска КНДР уже получили определенный боевой опыт в Курской области, этот шаг Москвы еще больше ухудшает ситуацию с безопасностью в регионе, который северокорейский диктатор и без того изрядно кошмарил.

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