Россия может готовить новое наступление на Украину к годовщине полномасштабного вторжения, – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что страна-агрессор Россия может готовить новое наступление на Украину к 24 февраля. В традициях "совка" россияне любят привязывать такие действия к определенным датам.

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На этот раз такой датой может стать 24 февраля – день, когда российские оккупанты совершили полномасштабное вторжение в Украину. Об этом Данилов сказал в эфире "Радио Свобода".

"Нет никакой тайны, что они к 24 февраля готовятся к новой волне, как они сами говорят. Есть понимание, на каких участках они хотят что-то сделать", – отметил он.

Секретарь СНБО отметил, что на данный момент у захватчиков стоит задача выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей Украины. Кроме того, они уже неделю разведывают оборонительные возможности защитников Украины на Запорожском направлении.

Данилов заверил, что украинская власть понимает, какие планы готовят в стране-агрессоре. При этом, в Кремле, как он сказал, уже давно понимают, что выиграть эту войну шансов у них нет.

Также он рассказал, когда можно ожидать победы нашего государства в войне с РФ. По его словам, сейчас назвать точную дату невозможно, впереди еще будет много работы. Однако победа Украины в противостоянии с Россией точно не является вопросом недели или двух.

Как сообщал OBOZREVATEL, в американском Институте изучения войны сообщили, что Москва и Минск могут планировать новое наступление на Украину с территории РБ, хоть и не обязательно и не в ближайшие недели. В начале 2023 года наступление маловероятно. Более вероятным аналитики назвали нападение оккупантов в конце этого года.

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