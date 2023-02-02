Россия может готовить новую ракетную атаку по Украине: в ОК ''Юг'' указали на тревожные сигналы

Войска России могут готовиться к нанесению нового ракетного удара по Украине. На это указывают маневры врага в Черном море.

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Речь идет о периодическом уменьшении и увеличении там кораблей-ракетоносителей. Об этом в эфире телемарафона сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Сейчас корабельная группировка продолжает маневры и переформатирование. Мы наблюдаем, что уменьшилось общее количество корабельной группировки. На данный момент – 10 единиц, среди которых остался только один надводный ракетоноситель, остальные зашли в пункты базирования", – пояснила она.

По ее словам, это может свидетельствовать, скорее всего, об определенной подготовке врага. Ведь такая последовательность действий оккупантов наблюдалась уже не раз.

"Они некоторое время играют мышцами в море, демонстрируют свое присутствие и контроль ситуации, а затем заходят в пункты базирования, как правило, готовясь к маневрам по массированному ракетному удару", – пояснила Гуменюк.

В то же время представитель ОК "Юг" отметила, что в этот раз шторм не мешает агрессору держать корабли на боевом дежурстве в море, и это тоже может свидетельствовать о подготовке РФ.

На уточняющий вопрос, готовятся ли российские военные преступники к очередному ракетному удару по Украине, она ответила: "Вполне вероятно".

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в войне против Украины сейчас РФ использует собственные ракеты. По его словам, применение ею ракет иранского или северокорейского производства пока не обнаружено.

Начальник ГУР Кирилл Буданов отметил, что в России осталось всего 9% запасов ракет большой дальности типа "Калибр".

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