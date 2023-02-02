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Россия может готовить новую ракетную атаку по Украине: в ОК "Юг" указали на тревожные сигналы

Марина Лисничук
War
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Россия может готовить новую ракетную атаку по Украине: в ОК 'Юг' указали на тревожные сигналы

Войска России могут готовиться к нанесению нового ракетного удара по Украине. На это указывают маневры врага в Черном море.

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Речь идет о периодическом уменьшении и увеличении там кораблей-ракетоносителей. Об этом в эфире телемарафона сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Сейчас корабельная группировка продолжает маневры и переформатирование. Мы наблюдаем, что уменьшилось общее количество корабельной группировки. На данный момент – 10 единиц, среди которых остался только один надводный ракетоноситель, остальные зашли в пункты базирования", – пояснила она.

По ее словам, это может свидетельствовать, скорее всего, об определенной подготовке врага. Ведь такая последовательность действий оккупантов наблюдалась уже не раз.

Россия может готовить новую ракетную атаку по Украине: в ОК ''Юг'' указали на тревожные сигналы

"Они некоторое время играют мышцами в море, демонстрируют свое присутствие и контроль ситуации, а затем заходят в пункты базирования, как правило, готовясь к маневрам по массированному ракетному удару", – пояснила Гуменюк.

В то же время представитель ОК "Юг" отметила, что в этот раз шторм не мешает агрессору держать корабли на боевом дежурстве в море, и это тоже может свидетельствовать о подготовке РФ.

На уточняющий вопрос, готовятся ли российские военные преступники к очередному ракетному удару по Украине, она ответила: "Вполне вероятно".

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в войне против Украины сейчас РФ использует собственные ракеты. По его словам, применение ею ракет иранского или северокорейского производства пока не обнаружено.

Начальник ГУР Кирилл Буданов отметил, что в России осталось всего 9% запасов ракет большой дальности типа "Калибр".

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