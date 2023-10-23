Россия может готовить ракетную атаку на Украину из Каспийского направления: указано на признаки

Российская террористическая армия, вероятно, занимается подготовкой к нанесению массированного ракетного удара по территории Украины. На это указывает, в частности, активность вражеской стратегической авиации.

Также на аэродромах в РФ выполняются подготовительные действия. Об этом сообщает Telegram-канал monitor.

Мониторинговый канал сообщил, что активность российской стратегической авиации и характерные подготовительные действия указывают на вероятную ракетную атаку в ночь с 23 на 24 октября с Каспийского направления.

По предварительным данным, речь идет о бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160, которые регулярно запускают по Украине крылатые ракеты Х-101/555.

Кроме того, на аэродроме "Моздок" (Северная Осетия) российская армия сосредоточила пять истребителей МиГ-31К. Эти самолеты являются носителями ракет Х-47 "Кинжал", которая может поражать цели на расстоянии до 2 тыс. километров.

Также российские оккупанты вывели ракетоносители на боевое дежурство. По информации Военно-морских сил Украины, по состоянию на утро 23 октября в акватории Черного моря находилось два ракетоносителя с максимальным возможным залпом 16 крылатых ракет "Калибр".

Видео дня

В то же время мониторинговый канал пишет, что россияне перебросили один подводный ракетоноситель из временно оккупированного Севастополя в Новороссийск. В Крыму, предварительно, находится один ракетоноситель, а в порту Новороссийска – восемь ракетоносителей.

Напомним, на асфальте авиабазы в Энгельсе появились силуэты бомбардировщиков. Это произошло после серьезных атак украинских беспилотных летательных аппаратов, которые нанесли значительный урон ВКС Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что на аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Севастополе россияне разместили истребители МиГ-31, которые могут являться носителями ракет "Кинжал".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия нанесла удар по одной из теплоэлектростанций (ТЭС) в Украине. Регион не раскрывается, но известно, что атака произошла на востоке Украины вечером 22 октября.