'Ничего нового': в Воздушных силах прокомментировали передислокацию российских МиГ-31К в Крым

На аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Севастополе россияне разместили истребители МиГ-31, которые могут являться носителями ракет "Кинжал". Но опрокидывание авиации не является новым, поскольку Россия использует около 40 аэродромов.

Как отметил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат, вероятно, Россия собирается патрулировать Черное море этими самолетами. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

"Здесь ничего нового. Наверное, те страшилки Путина, которые он рассказывал на весь мир, что будут контролировать с "Кинжалами" в Черном море получают вот такую реализацию", – отметил Игнат.

Он уточнил, что оккупанты в войне против Украины используют около 40 аэродромов. Их авиация постоянно перемещается из-за успешной работы украинских ракет.

"Поэтому размещение самолетов МиГ-31 на крымском аэродроме "Бельбек" имело на что повлияет. Простой пример, Чернобаевка. Сколько мы там уничтожили российских вертолетов, пока россияне отвели технику обратно. Однако отстранение расположения авиации подальше от первой линии, заставляет оккупантов дольше добираться к целям, а у нас – будет больше времени для их "встречи", – рассказал представитель ПС.

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Он отметил, что уже не один аэродром, который использовали российские оккупанты, был поражен украинскими защитниками. При этом добавил, что и дальше будет проводиться работа, чтобы "расчищать от российской нечисти".

Напомним, что 18 октября на пресс-конференции кремлевский диктатор Владимир Путин приказал непрерывно патрулировать воздушное пространство над Черным морем с помощью МиГ-31. Обычно в случае захода таких самолетов в модификации "К" на потенциальные пусковые рубежи по всей Украине звучит воздушная тревога.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно агенты партизанского движения "Атеш" провели детальную разведку аэродрома завода "Сокол" в Нижнем Новгороде (РФ). Там стоят вражеские истребители.

– За последние 10 дней Силы обороны Украины на Таврическом направлении сбили уже пять российских самолетов-штурмовиков Су-25. Последний "приземлили" в Донецкой области 18 октября.

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