Оккупанты разместили на аэродроме Бельбек в Севастополе МиГ-31, которые могут быть носителями "Кинжалов". Спутниковые фото

Во временно оккупированном российскими войсками украинском Крыму на аэродроме "Бельбек" под Севастополем находится минимум четыре вражеских МиГ-31. В модификации "К" эти самолеты могут запускать ракеты "Кинжал".

Соответствующие фотографии, сделанные спутником из космоса 15 октября, опубликовал на своей странице в Twitter OSINT-специалист MT Anderson. На этих кадрах отчетливо видно силуэты российских истребителей-перехватчиков МиГ-31, однако являются ли они носителями "Кинжалов", пока неизвестно.

"На это стоит обратить внимание, учитывая потенциал новых МиГ-31 в Бельбеке", – написал MT Anderson.

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На этом объекте видно и другие самолеты страны-агрессора. В частности, 15 октября там стояли Су-30 и Су-27.

Некоторые из них были накрыты камуфляжной сеткой и шинами. Такие меры предосторожности оккупанты начали применять после серии ударов по их аэродромам.

Напомним, что 18 октября на пресс-конференции кремлевский диктатор Владимир Путин приказал непрерывно патрулировать воздушное пространство над Черным морем с помощью МиГ-31. Обычно, в случае захода таких самолетов в модификации "К" на потенциальные пусковые рубежи, по всей Украине звучит воздушная тревога.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно агенты партизанского движения "Атеш" провели детальную разведку аэродрома завода "Сокол" в Нижнем Новгороде (РФ). Там стоят вражеские истребители.

– В течение последних 10 дней Силы обороны Украины на Таврическом направлении сбили уже пять российских самолетов-штурмовиков Су-25. Последний "приземлили" в Донецкой области 18 октября.

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