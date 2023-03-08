Россия может нанести удары по гидротехническим сооружениям в Украине, в самой большой опасности ДнепроГЭС – ВВС

Украина пережила очень сложную зиму из-за российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры. Однако государство-террорист может продолжить подобные атаки и целью РФ на этот раз могут стать гидротехнические сооружения нашей страны.

Видео дня

Об этом пишет ВВС со ссылкой на слова представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната. Отмечается, что Днепр – это крупнейшая река Украины, на которой расположено шесть больших водохранилищ и столько же гидроэлектростанций.

Как известно, принцип работы ГЭС заключается в том, что энергия напора воды с помощью гидроагрегата преобразуется в электроэнергию. А необходимый напор воды обеспечивается за счет плотин и создания водохранилищей. Не говоря уже о том, что днепровские водохранилища используются в качестве ресурса для поставки воды промышленности, населению и сельскому хозяйству.

Еще с самого начала полномасштабной войны РФ само существование ГЭС оказалось под угрозой. Оккупанты не раз были обстреляны российскими оккупантами.

Так, в середине сентября 2022 года РФ разрушила дамбу Карачуновского водохранилища в Кривом Роге. Тогда река Ингулец вышла из берегов и затопила более 100 частных домов. Под удары попадала и Днестровская гидроэлектростанция. Однако наибольшее количество атак потерпела самая большая и самая мощная Днепровская ГЭС, расположенная в Запорожье.

От самой станции до линии фронта всего лишь 50 км. Это значит, что российские войска могут атаковать ее даже ракетами С-300, которые обладают меньшей точностью и меньшую дальность полета, но при этом их очень много у России.

Кроме того, российские войска совсем недавно пытались разрушить запорожскую плотину. Они обстреливали ее 9 февраля, целясь по машинному залу, где располагаются генераторы и другое оборудование, необходимое для выработки и передачи электроэнергии.

Таким образом захватчики стремились не просто вывести из строя крупнейшую ГЭС Украины, но и разъединить энергомост, объединяющий правый и левый берега Днепра. И в этом есть большая опасность. Плотина ДнепроГЭС сдерживает тысячи тонн воды. В случае ее разрушения могут быть затоплены десятки населенных пунктов, распложенных ниже по течению реки.

К слову, эту плотину уже взрывали во время Второй Мировой войны в августе 1941 года. Тогда советская армия стремительно отступала под напором войск Германии и командование Красной армии решило взорвать мосты в Запорожье и плотину ГЭС, чтобы помешать врагу переправиться на левый берег Днепра.

Местных жителей об этом не предупредили. Историки утверждают, что это привело к массовым жертвам среди мирного населения – погибло порядка трех тысяч человек.

В текущей войне еще в декабре прошлого года Россия, контролирующая захваченную ГЭС, специально открыла шлюзы на плотине и выпускает воду из Каховского водохранилища.

"Такая ситуация может привести к тяжелым последствиям на водозаборных сооружениях, расположенных на территориях Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Дальнейшее снижение уровня воды приведет к нарушению водоснабжения населения и промышленности, а также к массовой гибели рыбы в остаточных водоемах участков водохранилища после снижения его уровня ", – объяснил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Кроме того, осушение Каховского водохранилища повлияет на весь Днепровский каскад, а 70% населенных пунктов, то есть, миллион людей, получающих воду именно из этой реки, могут остаться без питьевой воды.

И, конечно же, из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище снизится эффективность работы ГЭС

"Уровень воды должен быть в нормированных пределах, что сверху турбины ГЭС, что снизу. Если он снизу ниже нормы, то турбины не смогут работать так, как они должны работать. Они должны быть в воде. Если сверху будет вода, а снизу будет воздух, то турбина не сможет работать", – объяснил эксперт-энергетик Юрий Касич.

Помимо всего этого эксперты говорят об экологической и ядерной опасности от осушения Каховского водохранилища, так как Запорожская АЭС именно оттуда берет воду для охлаждения своих реакторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, подтверждением спада воды в водохранилище являются спутниковые фото, полученные NPR. С декабря 2022 года уровень воды в водохранилище упал до самого низкого уровня за 30 лет наблюдений.

президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Если страна-террорист отважится на совершение этого теракта, ученые прогнозируют масштабную техногенную катастрофу.