Россия может напасть на страны НАТО уже следующей зимой, – экс-посол Украины в США Чалый

Страна-агрессор Россия может напасть на страны-члены НАТО уже следующей зимой. Российский диктатор Владимир Путин может пойти на такую провокацию даже при условии, что на тот момент будет продолжаться война в Украине.

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Об этом в эфире OBOZ UA сказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый. Он напомнил, что у России уже были такие оперативные планы по вторжению в Эстонию в 2013 году.

"Эстонцы сейчас готовят решение рыть траншеи и минировать границу с Россией уже в этом году. Поэтому я считаю, что это все серьезно, это один из реалистических сценариев и в данном случае надо все факторы оценивать с разных сторон. Это никакое не запугивание, это стимул для тех, кто еще не понимает намерения России, и что Украина может, конечно, сдерживать Россию, но не безгранично, если нет достаточных средств для этого", – сказал дипломат.

Об угрозе нападения РФ на страны НАТО сейчас пишут мировые СМИ, в частности, Bild, а также говорят европейские чиновники. К примеру, министр обороны Германии Борис Писториус считает, что нападение России на Альянс может произойти в течение 5-8 лет.

По словам Чалого, сценарий с нападением России на страны НАТО может быть использован для военных учений Североатлантического альянса. Они уже планируются, в тренировках должны принять участие 40 тысяч военнослужащих, 100 самолетов и 50 военных кораблей.

"Это общий замысел, не значит, что будет именно так. Это значит, если они это дают через СМИ, это сигнал Москве "мы готовы к вашим намерениям". Во-вторых – они серьезно рассматривают такую угрозу – атаки России на страны НАТО, и там четко очерчено, что это Балтийские страны могут быть или Польша. Наконец-то они начали серьезно относиться к угрозам, которые есть в Европе", – отметил дипломат.

На фоне потенциальной угрозы со стороны России государства-члены НАТО начали готовиться к возможному военному столкновению и осознали необходимость значительных инвестиций в оборону. OBOZ.UA рассказал, как Североатлантический альянс готовится к войне с РФ.

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