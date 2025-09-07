Россия может объявить новую мобилизацию: Буданов обратил внимание на серьезную угрозу

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия может объявить новую волну мобилизации. По его словам, это станет серьезным вызовом для Кремля, ведь процесс болезненный, однако вполне реалистичный.

Об этом Буданов сказал в интервью Дмитрию Тузову на Апостроф TV. Он напомнил, что в 2022 году Российская Федерация провела частичную мобилизацию, а после этого она делала все возможное, сколько бы для нее это не стоило бы, для того, чтобы мобилизацию не проводить.

Россия может начать новую волну мобилизации

Глава ГУР подчеркнул, что несмотря на все усилия избежать новой кампании, Москва может снова прибегнуть к мобилизации.

"Может ли Российская Федерация провести мобилизацию? Может. Это, к сожалению, серьезная угроза. Это болезненно будет для Российской Федерации, но это реалистично. И такая угроза, к сожалению, существует", – сказал Буданов.

На вопрос журналиста о возможности отправки большого количества срочников на фронт, Буданов ответил, что смысла в этом нет. Однако он заметил: "Если они пойдут по пути мобилизации, они резко смогут нарастить количество и просто бросать их еще больше на мясо, чем они это делают сейчас, хотя и сейчас этого много".

По словам Буданова, если начать мобилизацию в РФ, то настроения негативные будут. "Это то, что они увидели, когда в 2022 году сделали, и сразу максимально быстро попытались это прекратить. Но остановит ли это российскую машину? Нет, не остановит", – напомнил руководитель ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, в России темпы набора новобранцев для войны против Украины существенно снизились. Контракты с минобороны РФ во втором квартале 2025-го подписало минимальное за последние два года количество россиян.

Кроме этого, в отдельных регионах России урезают выплаты новобранцам армии. Сокращение выплат происходит на фоне масштабного дефицита федерального бюджета и углубления финансовых проблем в регионах, заявили в Главном управлении разведки Минобороны.

Также сообщалось, что Россия не отпускает иностранных наемников, у которых закончились контракты.

