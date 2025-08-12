"Билет в один конец": Россия не отпускает иностранных наемников, у которых закончились контракты

Страна-агрессор Россия не отпускает иностранных наемников, у которых закончились контракты на службу в путинской армии. Многие из родственников этих иностранцев не знают, как сложилась их судьба после поездки в РФ на "заработки".

Примечательно, что такой информацией не владеет даже российское минобороны, которое вербовало наемников. Об этом говорится в посте проекта "Хочу жить".

Контракт с МО РФ – билет в один конец

Авторы проекта напомнили, что они много пишут об иностранных наемниках в армии РФ и о практиках их вербовки россиянами. Под хештегом #наемники_ВС_РФ были опубликованы поименные списки наемников из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Беларуси, Сербии, Кубы, Сирии, Непала, Индии, Шри-Ланки, Бразилии, Египта, Гамбии, Алжира, Камеруна, Ганы, Нигерии и Марокко.

В комментариях под публикациями начали обращаться родственники и знакомые указанных в списках людей, пытаясь узнать их судьбу, поскольку многие из них уже "пропали без вести".

"Мы не знаем достоверно судьбу каждого из находящихся в списках, – очень часто об их местонахождении ничего не знает и МО РФ. Что мы знаем точно, так это то, что всех этих людей ожидает в будущем", – говорится в публикации.

По данным авторов, многие иностранные наемники, сознательно заключившие контракт с армией РФ, были убеждены, что подписывают срочные контракты на год. Но оказалось, что, как и в случае с обычными контрактниками или мобилизованными, российские командиры могут продлевать их контракты до завершения боевых действий.

"От наших источников мы получили информацию и поименные списки более 3000 иностранных наемников из 86 стран мира, у которых истекли контракты с ВС РФ и были автоматически продлены. Если эти наемники и надеялись покинуть российскую армию легально, сделать это они смогут только в гробу или без конечностей", – констатировали аналитики.

Они говорят, что нет ничего нового в том, что Россия не отпускает иностранцев и заставляет их воевать до смерти или инвалидности. Ведь так воюют сами россияне. И единственная надежда иностранных граждан, попавших в ловушку российских вербовщиков – это активные действия их стран по давлению на Россию.

Например, в 2024 году премьер-министр Индии Нарендра Моди поставил российскому диктатору Путину ультиматум: Москва должна освободить всех завербованных индийцев, вернуть их домой и прекратить практику вербовки. И РФ отступила, позже вернув некоторых индийских наемников с фронта.

Что предшествовало

По состоянию на начало 2025 года были поименно известны не менее 170 туркменов в рядах российской армии, которые воевали против Украины. Не менее 27 из них были признаны погибшими.

Весной 2025 года сообщалось, что в войне против Украины на стороне РФ участвуют наемники по меньшей мере из 48 стран. Больше всего среди них – граждан Непала, выходцев из Африки и Ближнего Востока.

Также на стороне России продолжают воевать в Украине наемники из Латинской Америки, в частности Бразилии. Только в 144-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ в мае 2025-го насчитали не менее 38 наемников, имеющих бразильский паспорт.

Кроме этого, РФ массово вербует в свою армию мужчин из Узбекистана и Беларуси, обещая деньги и российское гражданство.

Военное партизанское движение "Атеш" обнаружило иностранных наемников в воинской части под Санкт-Петербургом, где те проходили обучение в подразделениях противовоздушной обороны РФ. А украинские военные рассказали, что в Волчанске на Харьковщине за Россию воюют наемники из Китая и других стран Азии, а также Африки.

Как сообщал OBOZ.UA, для усиления ударов по Украине РФ увеличила мощности по производству "Шахедов" и для сборки этих дронов-камикадзе фабрики активно вербуют молодых женщин из Африки, обещая профессиональную подготовку и хорошую оплату, но умалчивая о характере работы. В итоге африканки оказываются в репрессивных условиях труда и жалуются на проблемы со здоровьем из-за работы с токсичными химикатами.

