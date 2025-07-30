Предложения о работе, давление и шантаж: в сети раскрыли, как Россия вербует граждан Узбекистана на войну против Украины

Страна-агрессор Россия продолжает всячески привлекать живую силу для участия в войне в Украине, в частности речь идет о незаконной вербовке граждан Узбекистана. Только с начала 2025 года, при участии РФ, 902 человека подписали контракт с российской армией.

Об этом сообщает проект "Хочу жить". Там отметили, что первое место по количеству иностранных военнопленных в Украине занимает Узбекистан.

Что известно

"Несмотря на то, что после нашей публикации списка наемников из Узбекистана в стране начались проверки информации об участии граждан в боевых действиях, а также активизировалось уголовное преследование наемников, Россия продолжает наращивать усилия по их вербовке", – говорится в сообщении.

Агрессор продолжает использовать традиционные методы вербовки. Граждан Узбекистана, прибывающих в РФ в качестве трудовых мигрантов, привлекают обещаниями высокооплачиваемой работы, в частности на строительстве или в тыловых подразделениях армии. Одним из главных мотиваторов служит перспектива получения российского паспорта.

Заключенных в российских тюрьмах заставляют приобщаться к войне путем запугивания и психологического давления. Особенно часто вербовка сопровождается шантажом – прежде всего в отношении мигрантов, недавно получивших российское гражданство.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин недавно хвастался, что было проведено более 5 тысяч рейдов, во время которых "отловили" 90 тысяч человек. Из них 30 тысяч подписали контракты и были отправлены на войну. И "отловили" – это не наша фигура речи, а прямая цитата главы СК, которая характеризует отношение к мигрантам из стран Центральной Азии", – указано в сообщении.

По информации проекта, 5 июня 2025 года на полигоне "Заезды" в Курской области состоялся непубличный визит делегации минобороны Республики Узбекистан во главе с полковником Алишером Нарбаевым. Представителям делегации был представлен доклад по аспектам боевой подготовки военнослужащих Ленинградского военного округа.

"Надеемся, это был формальный визит, а не посещение мест, где армия РФ ведет подготовку иностранных наемников из Узбекистана", – написали в проекте "Хочу жить".

Для РФ граждане Узбекистана являются пушечным мясом

Там подчеркнули, что российская имперская практика всегда использовала чужие жизни для достижения своих целей. Сегодня эти тенденции приобрели еще более жестокий вид. Если раньше граждане Узбекистана воспринимались в РФ как дешевая рабочая сила, то теперь их превращают в пушечное мясо и отправляют умирать за имперские амбиции Путина.

"Важно не допустить, чтобы граждане Узбекистана попадали в ловушку российских вербовщиков. Каждый подписанный контракт – это билет в один конец. Очень надеемся, что правительство Узбекистана это осознает и будет реагировать на действия России жестче, защищая жизни своих граждан", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

По информации британской разведки, независимые российские журналисты нашли подтверждение вербовки российским минобороны только в Москве в период с апреля 2023-го по май 2024-го года более 1,5 тысячи иностранцев. Большинство из которых прибыли из Южной и Восточной Азии. Часто мигранты соблазняются обещаниями высоких зарплат и перспективами получения гражданства РФ.

Напомним, ранее в полиции рассказали, как предотвращают вербовку украинцев спецслужбами РФ. Сейчас правоохранители обнаружили более 180 тысяч ссылок в Telegram, по которым представители РФ вербуют агентов среди украинцев. 40 тысяч из них уже были заблокированы.

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