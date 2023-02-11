Россия может открыть новый фронт, но и Украина готовит контрнаступление - NYT

После вынужденной зимней "паузы", когда фронт протяженностью в почти тысячу километров на юго-востоке Украины практически замер, и Россия, и Украина готовятся перейти в наступление. РФ попытается успеть начать свое наступление до прибытия в Украину значительного количества западной техники и вооружений и, вероятно, намеревается одновременно наступать с севера и юга, чтобы окружить украинские войска на Донбассе, также агрессор может попытаться открыть "второй фронт"

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В то же время к контрнаступлению готовится и Украина - и уже можно предположить, где именно украинские воины начнут освобождать свою землю. Возможные направления наступлений Украины и РФ, а также их перспективы проанализировали в The New York Times.

Издание отмечает, что несмотря на то, что в течение зимы фронт практически не двигался, вдоль неровной линии столкновения продолжались жестокие столкновения. Теперь же и Россия, и Украина готовятся наступать.

Первой в наступление пошла РФ, которая пытается успеть хоть чего-то добиться до прибытия в Украину значительного количества западной техники и вооружений, которое осложнит для российской армии и без того непростую ситуацию.

С помощью десятков тысяч мобилизованных РФ атакует укрепленные позиции Украины на востоке страны. Так оккупанты пытаются нащупать и использовать уязвимые места в украинской обороне – и совершить "самую амбициозную кампанию" с начала полномасштабной войны.

Перед Украиной стоит непростая задача: отбивать российские атаки, не истощая ресурсы, необходимые для собственного контрнаступления.

Киев сейчас, как утверждает бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, обучает в других странах тысячи солдат и пытается в максимально сжатые сроки раздобыть как можно больше тяжелых вооружений и боеприпасов перед штурмом, который должен "сломать кости" российской армии.

По мнению аналитиков, украинское командование, вероятно, попытается "рассечь" российскую группировку в Украине на две части с целью прорвать российские позиции на юге и взять под контроль пути снабжения армии РФ, идущие из временно оккупированного Крыма.

"Нет никаких сомнений в том, что обе стороны хотят перейти в наступление. Но на самом деле все сводится к тому, насколько велика способность обеих стороны должны это сделать", — приводит NYT слова Мика Райана, генерал-майора австралийской армии в отставке, сотрудника исследовательского института Лоуи.

Издание собрало данные аналитических организаций - и описало основные возможные направления наступления России и Украины.

Где может пойти в наступление Россия

По данным украинской разведки, президент РФ Владимир Путин приказал захватить полностью Донецкую и Луганскую области к марту. Российская группировка в Украине сейчас насчитывает порядка 320 тысяч солдат. Еще примерно 150 тысяч находятся на полигонах. И РФ пытается "завалить мясом" Украину, надеясь прорвать украинскую оборону количеством атак.

Россия уже укрепила восточную линию фронта, чтобы атаковать ключевые украинские позиции. Государство-агрессор надеется одержать символичную победу, оккупировав город Бахмут Донецкой области, битва за который продолжается с мая прошлого года.

Кроме того, Россия также стремится обезопасить линии снабжения, имеющие решающее значение для любого успеха в Украине. Российские оккупационные войска предприняли яростную контратаку, чтобы удержать Кременную, расположенную на важной трассе с севера на юг на Луганщине. Также оккупанты атакуют Угледар на юго-востоке Донбасса, где украинские позиции находятся всего в нескольких милях от единственного железнодорожного сообщения с Крымом.

Военные аналитики констатируют: то, как РФ накапливает на нескольких направлениях десятки тысяч военнослужащих, указывает на планы попытаться одновременно наступать с севера и юга с целью окружить украинские войска на Донбассе.

Впрочем, не исключено, что РФ готовит "отвлекающий маневр" в виде открытия нового фронта, чтобы оттянуть Силы обороны Украины от Донбасса. Скорее всего, этот новый фронт откроет наступление с территории РФ, поэтому украинское военное командование пристально следит за передвижениями российских войск возле государственной границы в районах Сумской и Харьковской областей.

Все действия агрессора отслеживаются как с помощью западных разведок, так и благодаря коммерческим спутникам и украинским партизанам на оккупированных территориях.

Так, сейчас известно, что РФ собирает группировку из десятков тысяч солдат, в том числе, и мобилизованных в ходе "частичной мобилизации", располагая войска за пределами досягаемости высокоточных американских ракет. Предположительно, Россия готовится к окружению украинских сил в Донецкой и Луганской областях.

Издание процитировало бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка, который уверен, что Россия попытается захватить Донбасс полностью, а после - объявит о "завершении специальной военной операции" и призовет к переговорам. В то же время, подчеркнул Загороднюк, это будет уже третья попытка РФ выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Две предыдущие потерпели неудачу.

В то же время, в британской разведке констатировали, что Россия пыталась начать "крупные наступательные операции" с начала прошлого месяца, но ей "удавалось отвоевывать лишь несколько сотен метров территории в неделю" из-за нехватки боеприпасов и маневренных подразделений.

"По мнению военных аналитиков, Украина может позволить себе тактическое отступление, если она не рискует полностью разрушить свои позиции, что приведет к окружению ее войск", - пишет издание.

При этом, по мнению военного аналитика, полковника запаса ВСУ Сергея Грабского, любая битва за крупный прорыв украинских позиций начнется с еще более интенсивных артиллерийских обстрелов со стороны России, бомбардировок штурмовиков и вылетов вертолетов на низких высотах. За ними, скорее всего, последуют наземные атаки танков и пехоты через буферную зону между линиями траншей.

"Основные усилия будут направлены на землю, где русские будут использовать свою традиционную тактику, массированную концентрацию танков, бронетранспортеров и очень интенсивный артиллерийский огонь", — сказал Грабский.

Аналитики сходятся во мнении, что Россия спешит, поскольку Путин оказывает давление на начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, который недавно был назначен командующим российской группировкой в Украине. Диктатор требует, чтобы российские войска захватили территорию, а Кремль мог сообщить об "успехах" как россиянам, так и мировому сообществу после нескольких месяцев досадных поражений и неудач.

К тому же, время поджимает РФ еще и по причине постоянно растущей западной военной помощи Украине. Современное вооружение вроде немецких танков Leopard и американских боевых машин пехоты Bradley могут сыграть решающую роль в боях. И Россия спешит чего-то добиться до их прибытия в Украину.

Именно поэтому Москва следит за объявлениями о поставках западного оружия и, как выразился Данилюк, хочет быть "уверена, что они смогут действовать до того, как мы получим то, что хотим".

Где может пойти в наступление Украина

Как пишет издание, Украина имеет ограниченные перспективы для продвижения вперед на востоке, где Россия существенно укрепила позиции и установила линии снабжения с 2014 года . Чтобы продвинуться в другом месте, украинским войскам необходимо сдерживать российское наступление, сохраняя при этом войска и технику.

По мнению аналитиков , наиболее многообещающее направление контрнаступления Сил обороны - это юг.

Большая часть оккупированной Россией территории находится в пределах досягаемости ракет HIMARS, что вынудило Россию переместить свои склады боеприпасов, командные центры и другие критически важные объекты дальше от линии фронта.

Наиболее очевидной целью для контрнаступления Украины является временно оккупированный Мелитополь.

Город находится на пересечении двух основных автомагистралей и важной железнодорожной ветки, что делает его крайне важным для снабжения российских войск на юге.

Если Украина сможет разделить российские силы, это значительно ослабит контроль России над Херсонской областью. Без путей снабжения с востока российские подкрепления смогут прибывать только через Крым. Этот маршрут - гораздо более длинный. К тому же он проходит в пределах досягаемости ракет HIMARS.

Однако двигаться вперед на этом направлении украинским воинам будет непросто. Россия выстроила оборону по всей линии фронта, а самая густая сеть траншей и противотанковых ловушек находится вокруг Мелитополя.

Издание пишет, что военные аналитики и бывшие сотрудники украинской службы безопасности указывают на так называемый "сухопутный коридор" России, протянувшийся через юг Украины от российской границы до Крымского полуострова как на наиболее заманчивую цель для украинского контрнаступления. В России, судя по всему, также считают, что именно на этом направлении начнет контрнаступать Украина.

По словам начальника Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, сейчас российское командование бросает туда значительные силы для защиты наспех воздвигнутых оборонительных позиций. Однако преимущественно речь идет о живой силе. По словам Гуменюк, Украина смогла ограничить возможности РФ по переброске тяжелой техники.

"Мы видим, что вокруг Мелитополя и в Крыму накапливается какая-то техника, но перебросить ее не могут... Они хотели бы, но наши силы не дают им шанса", — сказала она.

Сейчас военно-политическое руководство Украины надеется на быстрые поставки западной дальнобойной артиллерии, что позволит бить по российским позициям, складам, местам скопления техники и нарушать логистику так, как это было осенью на Херсонщине.

Но если тогда Украина не скрывала, что освобождение Херсона является приоритетной целью, в этот раз России приходится гадать, где и когда украинская армия нанесет удар.

"Россияне ждут активных действий с нашей стороны на юге. Мы поддерживаем это напряжение. Так мы деморализуем врага", - сказала Гуменюк.

Издание также пишет, что успешный штурм открытой степи между нынешней линией фронта и оккупированным Россией городом Мелитополем, например, разделил бы удерживаемую Россией территорию на Украине на две отдельные зоны, что значительно усложнило бы и без того непростую логистику России.

Украина, как заявил украинский военный аналитик Грабский, будет сочетать наземное наступление с дальними ударами, сначала ослабляя оборону, обстреливая командные бункеры, гарнизоны и склады боеприпасов высокоточными артиллерийскими снарядами и ракетами. Затем украинские войска попытаются прорвать российские позиции и быстро маневрировать. Хотя россияне прочно укрепились на юге Украины и, вероятно, окажут жесткое сопротивление.

Напомним, США прогнозируют новое наступление РФ на украинские территории после зимней военной эскалации на востоке. Как отметил координатор Совета нацбезопасности Джон Кирби, РФ в течение зимы планировала истощить Вооруженные силы Украины и одновременно восстановить свои. Зимние месяцы Россия использовала для штурмов, а также перевооружения и восполнения потерь личного состава.

Также РФ наносит ракетные удары по критической инфраструктуре Украины, но не для того, чтобы, как уверяют российские власти и пропагандисты, осложнить жизнь украинской армии, а для того, чтобы заставить страдать мирное население и таким образом подорвать веру украинцев в победу в войне.