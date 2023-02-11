США прогнозируют новое наступление РФ на украинские территории после зимней военной эскалации на востоке

В Белом доме прогнозируют новое наступление страны-агрессора России на Украину. В США считают, что оно произойдет весной, после зимней военной эскалации на востоке нашего государства, за счет чего РФ укрепит свои силы и будет готова к масштабному бою.

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Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявил координатор Совета нацбезопасности дома Джон Кирби, пишет "Укринформ". По его словам, РФ в течение зимы планирует истощить Вооруженные силы Украины и одновременно восстановить свои.

"Мы видим, что россияне продолжают вести наступательные действия на Донбассе. Боевые действия вокруг Бахмута остаются жестокими, даже сейчас, когда мы с вами здесь разговариваем", – сказал Кирби.

Он отметил, что в течение зимнего периода ВС РФ должны перевооружиться и восполнить потери в личном составе своих войск.

Также Кирби заявил, что страна-агрессор обстреливает критическую инфраструктуру Украины крылатыми ракетами, чтобы усложнить жизнь мирному населению и подорвать его веру в победу в войне.

В связи с этим западные партнеры в последнее время увеличили поставки военной помощи в Украину. В частности, речь идет о более сложных боевых способностях для ведения боев на открытой местности.

"Это необходимо чтобы помочь украинцам подготовиться к тому, что россияне могут планировать весной. Когда погодные условия улучшатся, бои, вероятно, станут более жестокими", – резюмировал Кирби.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что в 2023 году весна и начало лета станут решающими в развязанной Россией полномасштабной войне против Украины, но о ее завершении речи еще не будет. Тяжелые бои ждут Донбасс, а вот новое нападение оккупантов на Киев из Беларуси маловероятно.

В то же время военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что сейчас на украинско-российском фронте идет война на истощение. О решающей фазе, по его словам, можно будет говорить по итогам весенней или летней кампании, проводимой ВСУ.

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