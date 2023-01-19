Россия может перебросить в Украину танки Т-14, но это рискованное решение для нее – разведка Британии

Страна-агрессор Россия, вероятно, рассматривает возможность размещения небольшого количества своих новых основных боевых танков Т-14 "Армата" в Украине. Но это рискованное решение для оккупантов, поскольку техника не отвечает тем параметрам, о которых заявляют пропагандисты.

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На это указали эксперты военной разведки Британии. Их выводы опубликованы в Twitter британского Минобороны.

Отмечается, что в конце декабря 2022 года в сети появились снимки со спутника, на которых были видны танки Т-14 на полигоне на юге России. Причем в месте, которое было связано с действиями РФ и перед развертыванием вторжения в Украину.

Снимки появились после того, как проправительственные российские СМИ утверждали, что Т-14 готовятся к развертыванию. Однако пока неясно, перевезли ли оккупанты этот тип бронетехники в Украину.

"Любое развертывание Т-14, вероятно, будет рискованным решением для России. В течение 11 лет разработки программа сопровождалась задержками, сокращением запланированного размера парка и сообщениями о производственных проблемах", – подчеркнули в британской разведке.

По словам экспертов, дополнительным вызовом для России является корректировка своей логистической цепочки для обслуживания Т-14, поскольку он больше и тяжелее других российских танков.

"Если Россия развернет Т-14, то, скорее всего, в первую очередь в пропагандистских целях. Их производство, вероятно, насчитывает только несколько десятков, а командиры вряд ли будут доверять машине в бою", – констатировали в разведке Британии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в войне против Украины армия РФ потеряла более 3,1 тыс. танков. Вместе с тем военное руководство оккупантов направляет в Беларусь устаревшую технику, которую сняли с длительного хранения.

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