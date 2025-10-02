Россия может передислоцировать подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии из Краматорского направления на Херсонское: в ISW объяснили, что стоит за решением

Российское командование перебрасывает подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии с Краматорского направления на Херсонское. Таким образом захватчики хотят заменить подразделения 70-й мотострелковой дивизии, которая была переброшена с Херсонского направления в Донецкую область.

Первые подразделения 98-й дивизии ВДВ уже были переброшены на юг Украины из района Часового Яра. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Захватчики провели рокировку

Геолокированные кадры показывают, что подразделения 98-й дивизии ВДВ уже ведут боевые действия в Херсонской области. Это первые сообщения о том, что ISW зафиксировала подразделения 98-й дивизии ВДВ, действующие за пределами Краматорского направления, где дивизия действовала практически исключительно с апреля 2023 года.

В то же время аналитики отметили, что по состоянию на 1 октября подразделения 98-й дивизии ВДВ продолжали действовать в районе Часового Яра. Это указывает на то, что эта российская передислокация, вероятно, происходит медленно и что дивизия может разделять свои подразделения по разным секторам фронта. В настоящее время неясно, будет ли российское военное командование передислоцировать часть или всю 98-ю дивизию ВДВ на Херсонское направление или в другие районы линии фронта.

Возможные причины передислокации

По мнению экспертов, пока невозможно назвать конкретную причину таких маневров российской армии. Однако военное командование, возможно, перебрасывает 98-ю дивизию ВДВ на Херсонское направление, чтобы дать ей возможность отдохнуть и восстановиться вдали от активных наземных операций на передовой.

ISW наблюдала переброску российских войск с Херсонского и Сумского направлений на Константиновское и Покровское направления в Донецкой области, включая подразделения своих относительно элитных подразделений ВДВ и морской пехоты, что указывает на то, что основные усилия России осенью 2025 года, скорее всего, будут сосредоточены в Донецкой, а не в Херсонской области.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина может осуществить неожиданную атаку на российских захватчиков еще до наступления зимы. Это может быть большое нападение на Крым, например, воздушная атака или морское десантирование, чтобы сбить россиян с толку.

