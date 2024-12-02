'Россия может пойти на три буквы': Зеленский заявил, что Украина планирует завершить войну в 2025 году

Россия должна осознать преступления, совершенные в нашей стране. А планы Украины остаются неизменными – стать сильнее, чтобы в 2025 году завершить войну.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом. Он также указал путь, по которому должна последовать страна-агрессор Россия.

На вопрос журналистов о том, на что должна пойти РФ, то есть на какие уступки во время возможных мирных переговоров, Зеленский ответил:

"На что должна пойти Россия? На три буквы. Желательно, чтобы она поняла, что она делает то, что она делает – убивает нас, а мы защищаемся и боремся с врагом. Пока наши планы неизменны. Конечно, мы очень хотим быть сильнее, чтобы в 2025 году закончилась эта война."

"Извините за недипломатическую лексику", – добавил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что его переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом в формате тет-а-тет продолжались почти два с половиной часа, хотя изначально планировались на 40 минут. Основными темами встречи стали вопросы усиления украинского фронта, будущая роль Европейского Союза и перспективы членства Украины в НАТО.

"Я объяснил, насколько нам важно иметь серьезные гарантии безопасности, был достаточно открыт с канцлером по НАТО и нашим гарантиям безопасности. Кому мы верим, а кому уже никогда не поверим. Пусть все детали останутся между нами, поэтому был такой долгий разговор", – заявил Зеленский.

Президент также отметил, что во время обсуждения затронули вопрос смены администрации в США.

"Мы очень надеемся, что поддержка новой администрации Соединенных Штатов Америки будет сильной, еще более сильной, и что политика Соединенных Штатов не изменится. Прежде всего, должны говорить об этом здесь, в Европе, и думать, как можем еще усилить наше государство, каковы бы вызови нас". не ожидали", – добавил он.

Переговоры прошли на фоне важных геополитических изменений и вызовов для Украины, что подчеркивает значимость международного сотрудничества для укрепления безопасности и обороноспособности страны.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 декабря, в Украину с официальным визитом приехал канцлер Германии Олаф Шольц. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

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