Россия может снова начать массированные обстрелы Украины: в FT назвали ключевой вопрос следующего 'Рамштайна'

На заседании министров обороны стран-партнеров относительно военной помощи в формате "Рамштайн" Украина будет просить усилить украинскую армию средствами противовоздушной обороны. Нехватка комплексов ПВО может позволить стране-агрессору России наносить массированные удары с неба.

Видео дня

Об этом в среду, 19 апреля, сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники, которым известно о подготовке "Рамштайна". Заседание должно состояться на следующей неделе.

Как пишут журналисты, украинским воинам нужно больше ракет, чтобы пополнить запасы, которые постоянно уменьшаются. Поэтому Киев будет просить у партнеров именно эту помощь. В то же время западные союзники опасаются, что без достаточной противовоздушной обороны запланированное контрнаступление ВСУ "может сорваться".

"Противовоздушная оборона ближнего радиуса действия – тема, которую украинцы поднимают все чаще. Если они используют все эти средства, это откроет пространство для военно-воздушных сил РФ", – сказал изданию один европейский чиновник.

По словам собеседников журналистов, если российские войска смогут доставать вглубь Украины неуправляемыми авиабомбами, сбрасывая их с самолетов, то "будет беда".

Также отмечается, что недавние поставки истребителей МиГ в Украину "частично предназначены для смягчения угрозы со стороны до сих пор недостаточно используемой большой воздушной мощности России".

Однако, как сказал еще один источник, "Киев отчаянно нуждается в большем количестве ракет", способных сбивать истребители.

"Поставка ПВО – это проблема, которую постоянно поднимает Украина. Поставка истребителей (МиГ. – Ред.) направлена на подготовку к воздушным боям против российских самолетов", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский сказал, что Украина максимально готовится к 11-й встрече в формате "Рамштайн", направленной на обеспечение воинов ВСУ передовым и необходимым вооружением в условиях подготовки к контрнаступлению. Перспективы такого саммита вызывают здоровый оптимизм и предвещают плодотворные результаты, причем не только для нашей страны, но и для всей антивоенной коалиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!