Россия может устроить операцию под чужим флагом в Приднестровье: ISW назвал цель Кремля

Страна-агрессор Россия поручает действующим лицам в поддерживаемой ею непризнанной республике Приднестровье создать информационные условия для возможной операции под чужим флагом. Они готовятся к реализации в рамках более широких усилий Кремля по дестабилизации Молдовы.

Также, возможно, РФ возобновит свои усилия по использованию ПМР для создания нестабильности в стране, чтобы подорвать экспорт украинского зерна вдоль западного побережья Черного моря. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Накануне так называемое министерство государственной безопасности (МГБ) Приднестровья опубликовало пресс-релиз, в котором утверждается об "инциденте с применение огнестрельного оружия" 7 января на границе с Украиной. "МГБ" – это организация, в которой доминируют россияне и которую называют фактически "отделом российской ФСБ", получающим приказы непосредственно из Москвы.

Кремлевский новостной канал ТАСС 9 января опубликовал интервью с "президентом" Приднестровья Вадимом Красносельским, в котором он заявил, что "милитаризация" Молдовы угрожает им, обвинил страну в прекращении переговоров и подчеркнул "широкие" соглашения "республики" о сотрудничестве с Россией.

"Интервью, вероятно, было частью усилий по созданию информационных условий, направленных на дестабилизацию Молдовы и оправдание любых будущих российских кампаний в регионе. Пресс-релиз "МГБ" от 10 января, вероятно, также является частью таких усилий Кремля", – говорят в ISW.

Там считают, что Россия может попытаться использовать операции под чужим флагом в Приднестровье, чтобы заявить, что она должна "защищать этнических россиян и русскоязычных". Министерство иностранных дел РФ 10 января заявило, что уже вызвало посла Молдовы, чтобы выразить протест против "недружественных действий" страны, в том числе "политически мотивированного преследования российских и русскоязычных СМИ" и "случаев дискриминации российских граждан, въезжающих в Молдову".

Ведомство с угрозами заявило, мол, если подобные действия продолжатся, "российская сторона оставляет за собой право принять дополнительные ответные меры". Также там утверждали, что в СМИ появились сообщения о том, что Молдова якобы планирует оказать помощь НАТО в подготовке украинских сил на своей территории, а это "будет равнозначно прямому ее участию в боевых действиях на стороне Украины".

По словам аналитиков ISW, кремлевские чиновники в последнее время стали чаще упоминать "соотечественников за рубежом" и "русский мир" – концепции, которые Россия часто использует для оправдания своего права защищать этнических россиян и русскоязычных за пределами своих границ. В частности, РФ использовала аналогичные оправдания, когда в 1992 году осуществила военное вмешательство в интересах сепаратистского Приднестровья.

Кремль пытался создать информационные условия для возможной операции под чужим флагом в Приднестровье также в апреле 2022 года и феврале 2023-го, но потерпел неудачу отчасти по экономическим причинам. По мнению экспертов, Москва не смогла в то время втянуть ПМР в войну с Украиной, поскольку приднестровский бизнес – особенно бизнес молдавско-российского бизнесмена Виктора Гушана, который эффективно контролирует "правительство" Приднестровья и значительную часть его экономики – извлекал выгоду из связей с "республикой". Соглашение ЕС об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) с Молдовой позволило приднестровским предприятиям, зарегистрированным в Молдове, пользоваться беспошлинным доступом на рынки ЕС при условии соблюдения правил молдавских таможенных проверок. Недавние изменения в Таможенном кодексе Молдовы, которые требуют от приднестровских предприятий уплачивать ввозные пошлины, возможно, лишили этих льгот. В последние месяцы Молдова также заявила о своей готовности первоначально присоединиться к Евросоюзу без Приднестровья, что еще больше лишит приднестровский бизнес особого доступа к рынкам ЕС.

"Кремль, возможно, также возобновит свои усилия по использованию Приднестровья для создания нестабильности в Молдове, чтобы подорвать экспорт украинского зерна вдоль западного побережья Черного моря", – предполагают аналитики.

10 января агентство Reuters сообщило, что в румынском черноморском порту Констанца в 2023 году было отгружено 36 млн тонн зерна – рекордный показатель – и около 40% этих поставок состояло из украинского зерна.

Ранее ISW подсчитал, что удары Украины по объектам российского Черноморского флота (ЧФ) заставили российские военно-морские операции измениться и вынудили флот отвести некоторые корабли от своей основной базы в оккупированном Севастополе в западном Крыму. Украинские удары по активам ЧФ также успешно облегчили гражданское использование Киевом Черноморского зернового коридора, поскольку международная его поддержка продолжает расти, несмотря на выход России из инициативы и военные угрозы в ее адрес.

"Кремль может рассматривать операцию под чужим флагом в Приднестровье как альтернативный способ удержать страны от участия в украинском зерновом коридоре, несмотря на ослабление присутствия России в западной части Черного моря", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Россией молдавском Приднестровье владельцев российских паспортов заставили подтверждать гражданство РФ. Без этого им пригрозили потерей социальных выплат и пенсий.

