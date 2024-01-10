В Приднестровье заявили о стрельбе на границе с Украиной: что происходит

В непризнанной Приднестровско-Молдавской Республике заявили, что вблизи границы с Украиной произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. Об этом сообщило так называемое министерство государственной безопасности квазиреспублики, отметив, что после стрельбы на территорию нашей страны якобы сбежали два человека.

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Об этом говорится в заявлении "ведомства". Отмечается, что стрельба на приднестровско-украинской границе произошла 7 января.

"7 января 2024 года вблизи приднестровско-украинской границы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, после завершения которого двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Украина отреагировала на заявление Приднестровья о стрельбе на границе. В комментарии украинским СМИ представитель Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) Андрей Демченко заявил, что в настоящее время украинским пограничникам неизвестно о "подобном инциденте". Он отметил, что, скорее всего, эта информация пророссийского анклава носит "провокативный характер".

"Мне неизвестно о каких-то инцидентах на границе с Молдовой на Приднестровском сегменте. Нестандартных ситуаций пограничными нарядами не фиксировалось. Заявление, так называемой Приднестровско-Молдавской Республики скорее несет провокационный характер, с целью обвинить в чем-то Украину, к тому же мы понимаем, что этот анклав имеет пророссийскую направленность", – сказал Демченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Россией молдавском Приднестровье владельцы российских паспортов столкнулись с неожиданными проблемами – им приходится подтверждать гражданство страны-агрессора РФ. Без этого они лишатся социальных выплат и пенсий.

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