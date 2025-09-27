Россия может запускать дроны с танкеров для атак на страны ЕС, – Зеленский

Страна-агрессор Россия использует собственные морские танкеры для запуска беспилотников в страны Европы. Соответствующей информацией располагают специалисты из украинской разведки.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном обращении к стране. Он рассказал это, учитывая "постоянные инциденты с дронами России в Дании, Норвегии, государствах Балтии".

Что сказал президент

"По данным разведки, для запуска этих и подобных дронов Россия может использовать танкеры – как площадки старта и управления дронами. И это непросто предотвратить, но реально, и этому надо учиться, надо делать соответствующий потенциал", – отметил глава государства.

Он также рассказал, как наши военные зафиксировали дроны-разведчики на границе между Украиной и Венгрией. Очевидно, речь идет о попытках шпионить за Украиной с венгерской территории. Так или иначе, Зеленский назвал это "очень странными событиями" и поручил военным провести полную проверку.

"В следующий раз, если такие дроны еще будут, ВСУ будут реагировать соответственно", – пообещал президент.

Он отметил, что сейчас в Европе украинцы являются "лучшими в защите от любых дронов", и Киев готов делиться своим опытом с другими нациями, которые "нуждаются в надежной защите от дроновых угроз".

Что предшествовало

Утром 26 сентября украинские военные зафиксировали два случая нарушения государственной границы со стороны Венгрии. Радиолокационные средства ВСУ обнаружили полет беспилотного летательного аппарата над Закарпатской областью. Для реагирования Силы обороны подняли патрульный БПЛА типа "Колдун-КМ" и следили за ситуацией в небе над Ужгородским районом. Генеральный штаб опубликовал карту и снимки, подтверждающие факт фиксации беспилотников

Напомним, что СБУ впервые разоблачила венгерских разведчиков еще в начале мая этого года. Агенты разведки Венгрии должны были собирать информацию о защищенности Закарпатской области, выявлять слабые места в наземной и воздушной обороне региона. Кроме этого, шпионы изучали взгляды местных жителей, в частности сценарии их возможного поведения, если на территорию области вдруг "зайдут венгерские войска".

Инциденты с дронами в Европе

С начала сентября уже произошел ряд инцидентов, связанных с российскими беспилотниками, которые нарушили воздушное пространство стран НАТО, что вызвало беспокойство и осуждение со стороны Польши, Румынии и Альянса в целом. Так, 10 сентября произошло массированное вторжение БПЛА россиян в воздушное пространство Польши.

В НАТО осудили эти и другие аналогичные действия России и назвали их частью "тактики дестабилизации". В ответ на инциденты Альянс применил статью 4 Североатлантического договора, что позволяет государствам-членам обсуждать ситуацию и координировать действия в случае угрозы. Также была запущена инициатива "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга.

Как сообщал OBOZ.UA, один из последних случаев таких российских провокаций произошел 19 сентября, когда российские истребители МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии. Из-за этого инцидента Эстония впервые инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое состоялось 22 сентября.

