Нельзя сказать, что начавшаяся 10 мая в Харьковской области операция российских войск была неожиданной. В украинской информационной среде больше двух месяцев говорили об угрозах приграничной зоне Харьковской области, проводили мониторинг сил и средств, которые россияне концентрировали у границы и делались однозначные выводы – такими войсками ни о каком наступлении на город-миллионник речи идти не может, но вот о захватах приграничных сёл – вполне. При этом эти действия будут сопровождаться массированными террористическими ударами по самому Харькову, пишет Александр Коваленко для Minval.az.

И 10 мая российские войска активировались в серой зоне приграничья, углубившись по состоянию на сейчас в область в направлении Липцы на 7,5 километров, в направлении Волчанска на 6 километров. По мере выхода из серой зоны к первым оборонным рубежам у подразделений россиян продвижение заметно снизило темпы, а потери вынудили их ввести новые ресурсы. Всё это в очередной раз указывало на то, что ресурса для некой глобальной, масштабной операции по оккупации Харькова у этой группировки попросту нет. Тогда возникает вопрос: зачем её стачивать здесь и, главное, сейчас, если её можно было бы использовать для усиления наступления на одном из других направлений? Например, в районе Часова Яра или Купянска, или на Покровском направлении.

Разговоры о мире

Интересным моментом является то, что буквально аккомпанементом активизации россиян в Харьковской области стало интервью Владимира Путина китайскому изданию "Синьхуа", в котором он нахваливал китайскую мирную инициативу по Украине. Суть китайского плана в начале переговоров по нынешней линии фронта и без вывода российских войск, то есть фактически прекращение боевых действий с сохранением за Россией оккупированных территорий. Иными словами, мирный план Китая не только позволит России сохранить контроль над временно оккупированными территориями Украины, но и заморозить войну на некоторое время, дабы восстановить силы, подготовится к более масштабному наступлению через год-два. И это именно то, что сейчас особенно нужно российской армии в условиях истощения её основных ресурсов.

В свою очередь, в июне в Швейцарии состоится саммит мира по Украине, где в более широком кругу, более 80 приглашённым мировым лидерам, будет озвучена "формула Зеленского". Россия же на этом саммите не будет представлена и, не будет иметь права голоса и предложений, что и логично. Но, с другой стороны, это не означает, что её интересы не будут представлены третьей стороной, в частности Китаем, который был приглашён на саммит в Швейцарию.

Таким образом, "формуле Зеленского" на саммите мира в Швейцарии Россия будет оппонировать мирным планом Китая, а чтобы голос Москвы через форточку дворца Пиньинь звучал громче, его следует усилить кровопролитием на новом участке фронта, коим и становится Харьковская область. Россия в Харьковской области идёт ва-банк не с целью захвата Харькова или всей области. Она тратит свои ресурсы, батальоны и полки, технику и боеприпасы с одной единственной целью – убедить всех в том, что она может бесконечно долго воевать, и остановить её можно только усадив за стол переговоров, но на её же условиях. А её условия и интересы полностью отражены в мирном плане Китая.

Промежуточные задачи

Неправильным будет говорить о целях России в Харьковской области исключительно в проекции дипломатического фронта. Есть и несколько практических задач, выполнение которых русским вряд ли удастся, но их так же следует рассмотреть.

Первой задачей из промежуточных является попытка оттянуть часть сил украинской армии с действительно важных направлений для их ослабления. В частности, речь идёт о Купянском и Лиманском направлениях по Лимано-Купянской оси и Краматорского направления – Часов Яр. Но, очевидно, что этот план в масштабах нынешней операции не реализуем, поскольку задействованы были резервы, сосредоточенные в Харьковской области.

Вторая задача, о которой говорят – это создание буферной зоны. Но для выполнения этой задачи российским войскам опять-таки нужен намного больший ресурс, нежели они имеют сейчас у границы с Украиной.

Таким образом, промежуточные задачи вряд ли удастся реализовать с высоким КПД, и русские в основном будут выполнять основную задачу – принуждение Украины к началу мирных переговоров с Россией на ее же условиях.