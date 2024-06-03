'Россия на нас не нападала': в Венгрии выдали циничное заявление об участии в Саммите мира

Венгрия еще не решила, будет ли участвовать в Саммите мира относительно окончания войны в Украины, который состоится в Швейцарии. Такую позицию в стране аргументируют тем, что не находятся в состоянии войны и Россия на них "не нападала". Кроме того, в Будапеште хотели бы, чтобы "за столом переговоров было две стороны конфликта".

С таким циничным заявлением выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью беларускому изданию ОНТ. По его словам, в Будапеште сомневаются, принесет ли это мероприятие результат, поскольку на него не пригласили страну-агрессор.

"Если не обе стороны войны представлены, я думаю, это законный вопрос, имеет ли вся конференция смысл с точки зрения конечной цели, а именно, - стремление к миру. Поэтому мы считаем, что мирная конференция имеет реальный смысл и дает наибольшую надежду на мир, если обе стороны сидят за столом", – сказал Сийярто.

Глава МИД добавил, что Венгрия, в отличии от других государства Европейского союза, не считает войну в Украине "своей войной". Россия, как он добавил, на Венгрию не нападала и Венгрия не находится в состоянии войны в Россией.

Более того, Сийярто не считает, что Украина, отстаивая свою свободу и территориальную целостность, защищает от войны Европу.

"Россия не нападала на нас. Мы не в состоянии войны. Украина не борется за нас. Если бы на нас напали, это была бы другая ситуация, но на нас не нападали, как и на другие государства Европейского Союза", – выдал он.

Как сообщал OBOZ.UA, раннее Сиярто заявил, что план НАТО по Украине может вызвать мировую войну, но Венгрия не собирается воевать. Так он охарактеризовал план Альянса по созданию многолетнего фонда поддержки Украины.

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