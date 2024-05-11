Венгрия заявила, что план НАТО по Украине может вызвать мировую войну

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что план НАТО по Украине может вызвать мировую войну, но Венгрия не собирается воевать. Так глава МИД страны охарактеризовал план Североатлантического Альянса по созданию многолетнего фонда поддержки Украины.

Интересно, что заявление Сиярто размещено в официальных аккаунтах МИД в соцсетях, но на портале правительства и сайте самого министерства его нет. Однако оно по содержанию отвечает другим заявлениям правительства, сделанным ранее.

По словам Сиярто, план НАТО состоит в растягивании войны в Украине на срок "не менее пяти лет". За это время Североатлантический союз выделит на эту войну 100 миллиардов долларов. Венгрия против такого плана НАТО, однако на венгерское правительство "оказывается огромное давление с целью поддержки планов расширения войны".

Сиярто считает, что "провоенное предложение НАТО может привести к худшему сценарию, мировой войне". Он подчеркнул, что "Украина не сможет победить в этой войне", "поскольку невозможно победить ядерное государство в таком типе войны".

"Но венгерская позиция четкая: мы вне этой войны. Мы сделаем все возможное, чтобы избежать отправки оружия и солдат", – заявил чиновник.

При этом Сиярто трижды повторил, что идущая в Украине война "это не наша война".

Как сообщал OBOZ.UA, глава НАТО Йенс Столтенберг инициировал создание пятилетнего фонда союзнических взносов на общую сумму 100 миллиардов долларов для Украины. Соответствующий пакет должны быть подписаны лидерами стран-членов Альянса на июльском саммите в Вашингтоне.

Петер Сиярто не впервые выступает со скандальным заявлением по Украине. Ранее он заявил, что присутствие войск НАТО в Украине будет означать начало третьей мировой войны. По его словам, если Альянс отправит свои войска на территорию Украины, это может пересечь "красную линию".

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