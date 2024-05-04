Сийярто заявил о 'не нашей' войне в Украине и испугался эскалации с РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО якобы может пересечь "красную линию", если отправит свои войска на территорию Украины. Также он выдал, что в таком случае Североатлантический альянс якобы развяжет третью мировую войну.

Кроме того, политик заявил, что идет война двух стран и Европа не должна вмешиваться в нее. Об этом Сийярто рассказал в эфире французского телеканала LCI.

По его словам, европейским политикам следует работать над достижением мира, а не искать пути участия в войне. При этом он выдал, что любые мирные инициативы должны осуществляться "при участии всех сторон".

Сийярто подчеркнул, что отправка американских или европейских военнослужащих в Украину может привести к началу третьей мировой войны, ведь в таком случае НАТО напрямую столкнется с Россией.

"Если в Украине окажутся европейские или американские солдаты, это будет означать, что мы пересекли красную линию, проведённую НАТО. Если хоть одна страна-член НАТО отправит свои войска в Украину, это будет означать прямой конфликт с Россией, а это означает третью мировую войну. Кто-то из нас этого хочет? Я – нет. Это не наша война, потому что никто не нападал на Европу. Это война двух стран. Эскалация этого конфликта очень опасна", – заявил глава венгерского МИД.

Напомним, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто выдал, что Брюссель реагирует на "критическую" для Украины ситуацию новыми поставками оружия, что "не приближает нас к миру", а наоборот – "готовит к мировой войне".

Ранее сообщалось, что на Банковой готовят встречу президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. О ее проведении в телефонном разговоре договорились глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и глава МИД Венгрии Петер Сиярто.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто признал, что Будапешт шантажирует Киев правами венгров в Закарпатье. Именно поэтому "некоторое мгновение в будущем", когда должно было состояться обещанная премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном встреча его и президента Украины Владимира Зеленского, никак не наступит.

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