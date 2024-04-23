'Поставки оружия могут только затянуть войну': Сийярто раскритиковал помощь Украине и выступил против санкций в отношении России

Ситуация на поле боя стала критической для Украины, она находится "во все более невыгодном положении". В то же время Брюссель реагирует на это новыми поставками оружия, что "не приближает нас к миру", а наоборот – "готовит к мировой войне".

Такое заявление сделал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в перерыве заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, пишет издание 444. По его словам, несмотря на то, что стратегия передачи вооружений в последние годы якобы испытала полный провал, европейские лидеры от нее не отходят.

"По сути, реакция Брюсселя на ухудшение ситуации на театре военных действий в Украине состоит в том, чтобы передать как можно больше оружия, уже более 100 000, много миллионов боеприпасов, оружия, миллиарды евро, когда мы очень хорошо знаем, что это стратегия была полностью провальной в течение последних двух лет", – сказал он.

"Поставки оружия не приблизили нас к миру, не улучшили позиции Украины на поле боя, напротив, поставка оружия может только затянуть войну или увеличить риск эскалации к мировой войне", – добавил Сийярто.

Благодаря свежей американской поддержке в размере 61 миллиарда долларов украинцы, возможно, смогут остановить россиян, но "нет оснований ожидать большого контрнаступления", считает венгерский министр.

Он заявил, что в настоящее время необходимо активизировать мирные усилия, и дипломатия должна заменить поставки оружия как единственный способ предотвратить дальнейшие жертвы и разрушения. Также министр выступил за присутствие российской делегации на мирных конференциях.

Кроме того, он выдал, что санкции против России нанесли больше вреда европейскому континенту, в том числе и Венгрии, чем самому государству-агрессору.

"Именно поэтому я еще раз четко дал понять, что, несмотря на все давление, мы не поддержим никаких санкций, которые заставят венгерский народ платить цену этой войны в будущем", – сказал он.

Также Сийярто заявил, что не считает, что война как-то касается Европы.

"Я думаю, что это не только очень опасный, но и неправильный подход, потому что Европа не находится в состоянии войны. На Европу не нападают. Ни одна страна-член ЕС или НАТО не подверглась нападению", – выдал он, добавив, что Венгрия не видит ситуацию таким образом и считает своим приоритетом оставаться в стороне от вооруженного конфликта.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Великобритания анонсировала самый большой пакет военной помощи для Украины в размере 500 миллионов фунтов стерлингов (617 миллионов долларов). Официально о его предоставлении объявит британский премьер-министр Риши Сунак во время своего визита в Польшу 23 апреля.

– Также Украина может получить первую партию боеприпасов в рамках "чешской снарядной инициативы" в конце мая – начале июня 2024 года. К инициативе правительства Чехии по помощи Силам обороны Украины с артиллерийскими боеприпасами присоединились многие страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!