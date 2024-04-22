'Многие страны присоединились': Боррель сказал, когда Украина получит боеприпасы по чешской инициативе

Украина может получить первую партию боеприпасов в рамках "чешской снарядной инициативы" в конце мая-начале июня 2024 года. К инициативе правительства Чехии относительно помощи Силам обороны Украины с артиллерийскими боеприпасами присоединилось много стран.

Об этом сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник, 22 апреля, после Совета министров ЕС по внешним отношениям, с участием руководителей МИД и министров обороны стран-членов. Он напомнил, что у украинских воинов на передовой есть острая нехватка боеприпасов калибра 155 мм, передает Укринформ.

"Мы не должны забывать о нехватке боеприпасов калибра 155 мм для ведения боевых действий. Многие страны присоединились к чешской инициативе, чтобы искать боеприпасы по всему миру. Первые поставки поступят в конце мая и до первых чисел июня", – сказал Боррель.

Он добавил, что европейские государства также продемонстрировали готовность участвовать в немецкой инициативе по поиску систем ПВО для Украины.

Топ-дипломат Европейского Союза подчеркнул, что для ЕС остается приоритетом поставка Украине систем противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов. Эти цели нуждаются в четкой координации усилий между странами-членами, сказал высокий представитель ЕС.

Ранее президент Чехии Петр Павел сказал, что к чешской инициативе по приобретению боеприпасов Украине по состоянию на 16 апреля присоединились 20 государств. Прага уже определила более миллиона единиц снарядов, которые можно было бы закупить в странах, не входящих в ЕС, – ранее называлась цифра в 800 тысяч единиц.

Премьер-министр страны Петр Фиала сказал, что Прага уже заключила контракты на покупку первых 180 тысяч снарядов для Украины. Еще планируется законтрактовать 300 тысяч боеприпасов. По его словам, снаряды будут доставлены на украинский фронт в ближайшие месяцы.

Как сообщал OBOZ.UA, Чехия закупает боеприпасы для Украины даже у стран, которые считаются союзниками России. Для этого Прага использовала свои контакты времен холодной войны.

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