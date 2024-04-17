"Чешская инициатива набрала обороты": Павел рассказал о продвижении в вопросе закупки боеприпасов для Украины

К чешской инициативе по приобретению боеприпасов Украине по состоянию на 16 апреля присоединились 20 государств. Прага уже определила более миллиона единиц снарядов, которые можно было бы закупить в странах, не входящих в ЕС – ранее называлась цифра в 800 тысяч единиц.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передают České noviny. Общаясь с журналистами во время поездки в Злинский край, он отметил импульс, который получила инициатива.

Павел указал, что работа по поиску денег и партнеров продолжается. "Я думаю, это отражение того факта, что все знают об определенном долге по отношению к обещанной поддержке Украины, когда Евросоюз обещал поставить миллион единиц к марту этого года. К сожалению, этого не произошло", – объяснил чешский глава.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала 15 апреля информировал, что Прага уже заключила контракт на 180 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над обеспечением еще 300 тысяч.

"Если мы не собираемся допустить падение Украины – что, конечно, не в наших интересах, – то хорошо, что создаются такие инициативы, как наша, которые пытаются получить боеприпасы и необходимое оборудование для Украины, где бы оно ни было", – заявил Павел.

Напомним: в конце февраля в Financial Times предположили, что приобретение 800 тысяч единиц снарядов должно стоить 1,5 миллиарда долларов. Однако Томаш Копечный, уполномоченный чешского правительства по вопросам восстановления Украины, 16 апреля уточнил: БК обойдутся примерно в два раза дороже – около 3 миллиардов долларов.

Как писал OBOZ.UA, ранее президент Чехии Петр Павел заверил, что его страна пытается доставить снаряды Украине "так быстро, как это возможно". Параллельно Европа увеличивает свои мощности для производства БК.

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