'Решается будущее всей Европы': Фиала отчитался о первой партии закупленных для Украины боеприпасов

Чехия уже заключила контракты на покупку первых 180 тысяч снарядов для Украины. Еще планируется законтрактовать 300 тысяч боеприпасов.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает Ceskenoviny. По его словам, снаряды будут доставлены на украинский фронт в ближайшие месяцы.

"Ситуация в Украине критическая... У них заканчиваются боеприпасы, а это значит, что они вынуждены ежедневно принимать трудные решения. Это чрезвычайно усложняет для них удержание рубежей – тех самых рубежей, от которых зависит безопасность и будущее всей Европы", – подчеркнул глава чешского правительства.

Петр Фиала также отметил, что чешская инициатива по снарядам для Украины добивается успеха благодаря "обманчивой простоте".

В общей сложности к чешской инициативе присоединилось около 20 стран: от Канады до Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Бельгии, Финляндии, Португалии, Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландов и Люксембурга до Исландии и Словении.

Европа должна не только поддерживать Украину, но и укреплять свою оборону, отметил Фиала. По его словам, чешская инициатива также дает Западу время адаптироваться к новой ситуации, в которой "война меняет наш мир".

"Мы должны привыкнуть к тому, что ответственная политика безопасности должна включать в себя значительно большие инвестиции в защиту, чтобы сдержать врага", – считает премьер-министр Чехии.

Напомним, что президент Чехии Петр Павел заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Чехия нашла около 800 тыс. снарядов "в странах за пределами ЕС", которые можно приобрести для Украины, если будет найдено должное финансирование.

Как сообщал OBOZ.UA:

В начале марта президент Чехии Петр Павел сообщил, что партнеры собрали всю сумму, необходимую для закупки 800 тысяч артснарядов. Их приобретут вне Европейского Союза.

При этом Чехия закупает боеприпасы для Украины даже у стран, считаемых союзниками России. Для этого Прага использовала свои контакты времен холодной войны.

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