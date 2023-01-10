Россия на пороге военного поражения: террорист Гиркин снова напал с критикой на Путина

Бывший главарь террористической группировки "Новороссия" и военный преступник Игорь Гиркин ответил на многочисленные обвинения за регулярную критику российского военного руководства. Он указал, что не просто ругает Москву за ряд пораженческих решений, но умоляет внять его просьбам, которые якобы способны принести удачу оккупантам.

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Об этом он написал на своем Telegram-канале. Гиркин убежден, что неспособность диктатора Путина прислушиваться к опытным воякам губительно для России.

"Россия на пороге военного поражения и никакое взятие мелких городов и посёлков ситуации не меняет. И отвечать за это должны не только бездарные генералы и корыстные чиновники, но и тот главнокомандующий который их назначил и упорно не желает их менять", – считает террорист.

Он также добавил, что готов понести репутационные потери лишь бы его критика Путина принесла нужный результат. И хотя Гиркин считает, что это долг всей его жизни, дела до его философских рассуждений, судя по всему, в Кремле никому нет дела.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще накануне Рождества Гиркин гневно отреагировал на объявленное Путиным "перемирие" на фронте. Он воспринял одностороннюю инициативу как капитуляцию РФ в войне против Украины.

Между тем армия оккупантов понесла потери в размере 112 тысяч оккупантов. Живая сила армии агрессора истощается ежедневно.

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