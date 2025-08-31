Россия начала новую информкампанию, чтобы представить свою победу 'неизбежной': в ISW назвали цель агрессора

Страна-агрессор Россия начала новую информкампанию, демонстрирующую военную силу на поле боя. Подобные меры нужны для того, чтобы повлиять на западное мышление, представляя победу России как неизбежную.

На это указывает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там отметили, что глава Генштаба РФ, генерал армии Валерий Герасимов, 30 августа заявил, что с марта 2025 года российские войска якобы заняли 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населенных пунктов.

Заявления Герасимова

По его словам, только на севере Сумской области российские подразделения установили контроль над 210 кв. км и 13 населенными пунктами. Герасимов также утверждал, что под оккупацией находится 99,7% Луганской области, 79% Донецкой, 76% Херсонской и 74% Запорожской.

Кроме того, он заявил, что с марта 2025 года российские войска продвинулись в районе Купянска, захватив около половины города и 10 населенных пунктов на Лиманском направлении: Мирное, Катериновку, Новомихайловку, Новое, Липовое, Редкодуб, Грековку, Зеленую Долину, Колодязи и Среднее.

На Великомихайловском направлении, по утверждению Герасимова, под оккупацию попали еще пять населенных пунктов: Малиевка, Новогеоргиевка, Вороное, Январское и Запорожское.

"ISW оценивает, что Герасимов завышает большинство своих заявлений. ISW получила доказательства, свидетельствующие о том, что с 1 марта российские войска получили лишь примерно 2346 квадратных километров территории Украины и захватили 130 населенных пунктов. Заявления Герасимова заметно завышают российские достижения примерно на 1200 квадратных километров и 19 населенных пунктов", – говорится в материале.

Какова истинная ситуация на фронте по данным ISW

ISW отмечает, что россияне продвинулись на 212 кв. км в северной части Сумской области, однако под их контроль перешло лишь девять населенных пунктов. По оценкам аналитиков, сейчас оккупанты контролируют около 99,7% Луганской области, 76,7% Донецкой, 73,2% Херсонской и 73% Запорожской.

Также в отчете отмечается, что российские войска удерживают лишь 6,3% Купянска и не контролируют все населенные пункты, которые называл Герасимов – в частности Мирное, Новомихайловку, Редкодуб, Грековку, Колодязи, Среднее, Вороное, Январское и Камышеваху. При этом Герасимов не единственный высокопоставленный российский чиновник, который делает преувеличенные заявления.

Министр обороны Андрей Белоусов 29 августа заявил, что войска РФ якобы занимают 600–700 кв. км в месяц, тогда как, по подсчетам ISW, в июне, июле и августе 2025 года этот показатель составлял лишь 440–500 кв. км. Таким образом, Кремль стремится создать представление о "неизбежности победы", оперируя большими цифрами и статистикой, чтобы повлиять на позицию Запада.

"Кремль пытается убедить Запад, что Россия неизбежно достигнет своих военных целей на поле боя, таким образом, что Украина должна уступить российским требованиям, и поэтому Запад должен прекратить свою поддержку Украины", – указано в статье.

Напомним, в первом полугодии 2025-го РФ потратила на агрессивную войну против Украины рекордную сумму – 8,484 трлн рублей. За год эта сумма увеличилась почти на треть. Такие действия свидетельствуют о том, что режим диктатора Владимира Путина не собирается прекращать боевые действия.

