Россия начала получать крупные партии дронов из Ирана и планирует наладить собственное производство БПЛА – разведка Британии

На протяжении последних месяцев Россия прилагала усилия для налаживания долгосрочных поставок иранских дронов-камикадзе. Сейчас государство-агрессор получает крупные партии смертоносных и относительно недорогих БПЛА, их начали переправлять по морю.

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На фоне истощения ракетных запасов РФ при содействии Ирана готовится к запуску производства таких дронов на своей территории. Об этом заявили в министерстве обороны Великобритании, ссылаясь на данные собственной разведки.

В последние месяцы, по данным британской разведки, Россия направляла усилия на обеспечение долгосрочных поставок больших объемов иранских дронов-камикадзе. Иран, констатировали в МО Британии, нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН, передавая России такое вооружение.

Более того, сейчас РФ получает значительно большие партии дронов-камикадзе. Если раньше они доставлялись в Россию воздушным путем, что ограничивало объемы поставок, то сейчас крупные партии Shahed направляются в РФ из Ирана на кораблях через Каспийское море.

"После вторжения этот "международный транзитный коридор север – юг" приобрел значительно большее значение. Это позволяет России получить доступ к азиатским рынкам, включая поставки оружия, способом, который, как она надеется, будет менее уязвим к международным санкциям", – отметили в МО Британии.

В то же время с помощью Ирана Россия готовится запустить собственное производство Shahed на своей территории.

"Россия, скорее всего, инвестирует в дроны-камикадзе, потому что это дает России относительно дешевый ударный потенциал большой дальности в то время, когда она потратила значительную часть своих запасов крылатых ракет в Украине", – подчеркнули в британском оборонном ведомстве.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что в Shahed, которыми Россия атакует нашу страну, нашли запчасти из стран – партнеров Украины. То есть некоторые страны помогают России не только обходить санкции, но и наращивать производство ракет и дронов.

Данилов подчеркнул, что необходимо разобраться, как Россия, находясь под санкциями, использует запчасти стран, очень дружественных Украине, ее партнеров.