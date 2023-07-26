Россия начала применять для атак против Украины Shahed, собранные на своей территории, – Гуменюк

Войска Российской Федерации уже применяют на войне против Украины дроны-камикадзе Shahed, собранные на территории РФ. Фрагменты таких БПЛА нашли после последних вражеских обстрелов нашей страны.

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Об этом заявила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, выступая в эфире телемарафона "Єдині новини" 26 июля. Она уточнила, что о новом месте сборки дронов свидетельствует их маркировка (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"То, что на остатках тех Shahed, которые были найдены после последних атак, была уже маркировка, к примеру, кириллицей, говорит о том, что производство у них уже российское", – утверждает Гуменюк.

Она рассказала, что по югу Украины противник запускает дроны-камикадзе в основном с восточного побережья Азовского моря. Намного реже точкой пуска выступает оккупированный Крымский полуостров.

"Shahed на южном направлении используют несколько маршрутов и пытаются использовать особенности ландшафта для того, чтобы скрыть свои передвижения", – отметила Гуменюк. Она объяснила, что когда БПЛА летят низко над морем или по руслам рек, выявить их сложнее.

Как писал OBOZREVATEL:

– По информации из сети, сборку Shahed страна-агрессор могла запустить в Татарстане (субъект Российской Федерации), в особой экономической зоне "Алабуга". Заявляется, что к работам привлекают студентов местного колледжа "Алабуга Политех".

– В разведке США указали, что Иран помогает России строить завод по производству БПЛА, который может заработать уже в 2024 году.

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