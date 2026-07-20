Россия наладила серийное производство дронов-перехватчиков "Сокол-І": что о них известно

Россия запустила серийное производство зенитных дронов-перехватчиков "Сокол-І", предназначенных для борьбы с беспилотниками. Производство налажено в Таганроге Ростовской области.

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Об этом в комментарии СМИ сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Там подчеркнули, что производственные мощности могут достигать 60 тыс. аппаратов в месяц.

Как сообщили в ГУР, "Сокол-І" – это российский FPV-дрон-перехватчик авиационного типа, созданный для уничтожения БПЛА. Известно, что его серийное производство налажено на предприятии ООО "Инженерно-технический центр" в Таганроге Ростовской области.

Там могут производить до 60 тысяч таких дронов ежемесячно, а ориентировочная стоимость одного аппарата составляет около 4 тысяч долларов.

Каковы характеристики "Сокол-І":

– дальность действия – до 25 км;

– максимальная скорость – до 150 км/ч;

– продолжительность полёта – до 150 минут;

– масса полезной нагрузки – 0,8 кг;

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– время развертывания – до 10 минут.

Стоит отметить, что в конце июня стало известно, что украинские военные впервые уничтожили новый российский беспилотник "Сокол-І". Поражение осуществили пилоты 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Кости Гордиенко, применив дрон-перехватчик "Генерал Черешня AIR".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в России на территории особой экономической зоны в городе Елабуга зафиксировали начало строительных работ по масштабному расширению завода, производящего ударные беспилотники типа Shahed. Уже ведется активное строительство новых производственных корпусов, которое охватило сотни гектаров.

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