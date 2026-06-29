Силы обороны впервые сбили новый российский зенитный дрон «Сокол»

Украинские военные впервые уничтожили новый российский беспилотник "Сокол-И", который оккупанты разработали для борьбы с украинскими разведывательными и ударными БПЛА.

Видео дня

Поражение осуществили пилоты 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошового атамана Кости Гордиенко, применив дрон-перехватчик "Генерал Черешня AIR".

"Сокол-И" является одной из новейших российских разработок в сегменте беспилотников-перехватчиков. Его представили всего около месяца назад как специализированное средство борьбы с украинскими БПЛА, однако уже сейчас украинские военные продемонстрировали способность эффективно противодействовать новой угрозе.

По заявленным российскими СМИ характеристикам, беспилотник способен развивать скорость до 150 км/ч, действовать на высотах до 5000 метров и имеет корпус из пенопласта для удешевления производства. Для поражения целей он может использовать боевую часть с дистанционным подрывом или осуществлять кинетический перехват.

Главные истории дня

В компании "Генерал Черешня" отмечают, что успешный перехват дронов "Сокол-И" подтверждает эффективность украинских дронов-перехватчиков как против ударных и разведывательных БПЛА, так и против новых специализированных российских беспилотников.

Дроны-перехватчики "Генерал Черешня AIR" уже продемонстрировали эффективность противодействия массовым российским беспилотникам типа "Молния", ведь по данным системы ситуационной осведомленности "DELTA" они сбивают 44% всех "Молний".

Тем самым подтвердилась перспективность развития класса фронтовых перехватчиков для противодействия растущим угрозам со стороны российских БПЛА.