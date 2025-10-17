Россия нанесла более 10 ударов по Чугуеву: без света почти все районы города

Вечером в пятницу, 17 октября, российские захватчики устроили массированную дроновую атаку на Чугуев в Харьковской области. Враг нанес по городу более 10 ударов, вследствие которых обесточены почти все микрорайоны.

Об этом сообщила городской голова Чугуева Галина Минаева. Она отметила, что энергетики готовы начать работы по восстановлению энергоснабжения, но смогут это сделать только после того, как места попаданий обследуют взрывотехники.

"Поэтому набираемся терпения и верим в то, что наши специалисты снова сделают невозможное. Спасибо всем, кто сейчас рискуя жизнью, выполняет профессиональный долг для своих земляков", – написала Минаева.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 12 октября российская оккупационная армия нанесла массированный удар дронами-камикадзе по Чугуеву Харьковской области. Целью страны-агрессора стало учебное заведение, пострадали 5 человек, среди них – ребенок.

