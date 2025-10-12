В Чугуеве армия РФ ударила по учебному заведению и частным домам: среди пострадавших – ребенок

Ночью 12 октября российская оккупационная армия нанесла массированный удар дронами-камикадзе по Чугуеву Харьковской области. Целью путинских террористов стало учебное заведение.

В результате атаки здание получило существенные повреждения. Об этом в Telegram сообщила городской голова Чугуева Галина Минаева.

Последствия атаки

По информации городского головы, дроны атаковали мирный город около 01:00 часа ночи. Российские беспилотники нанесли удар по одному из учебных заведений Чугуева.

Вследствие атаки пострадала одна женщина. Врачи зафиксировали у нее острую реакцию на стресс.

"Здание получило существенные повреждения. Также поврежден жилой дом неподалеку. Пока зафиксирована одна пострадавшая женщина – острая реакция на стресс. На месте работают соответствующие службы", – написала Минаева.

Напомним, в ночь на 9 октября в результате атаки российских беспилотников в Одесской области вспыхнули несколько масштабных пожаров. В результате были повреждены жилые дома, автозаправка и объекты портовой инфраструктуры, есть пострадавшие. Предварительно пострадали 5 человек.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 10 октября Россия атаковала ударными дронами транспорт "Черниговоблэнерго". Из-за вражеской атаки погиб человек, есть также раненые.

